Erderwärmung: Wie sieht die Welt aus, wenn wir die Klimaziele verfehlen?

Die Zeit läuft uns davon. Um das Klima zu schützen, müssen viele Maßnahmen ergriffen werden – und zwar schnell. Doch die Pakete, die bislang geschnürt wurden, reichen nicht.

2015 einigte sich die Staatengemeinschaft fast geschlossen darauf, die Klimaerwärmung auf 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Im Rahmen des Pariser Abkommens strebte man eine Begrenzung auf 1,5 Grad Celsius an. Die bisher eingegangenen Verpflichtungen, die Nutzung fossiler Brennstoffe einzudämmen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren, werden zu einer durchschnittlichen Erderwärmung von 2,7 Grad Celsius führen, so die UN.

Ende dieses Monats kommen die Staats- und Regierungschefs zur 26. UN-Klimakonferenz zusammen. Der Druck ist groß. Radikalere Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

Aber welchen Unterschied machen eigentlich wenige Stellen nach dem Komma aus? Eine ganze Menge, schaut man sich die wissenschaftlichen Studien an, die gerade weltweit die Auswirkungen des Klimawandels untersuchen.

In diesem Jahr wurden viele Länder von einer Rekordhitze heimgesucht, darunter auch Kanada, wo das Quecksilber auf fast 50 Grad Celsius anstieg

Angesichts der klimabedingten Katastrophen weltweit, scheint es, als sei man inzwischen machtlos gegenüber immer längeren Dürreperioden oder verheerenden Überschwemmungen. Doch während die Wissenschaft einen düsteren Ausblick auf die Zukunft gibt, zeigt sich zugleich: Wenn die Erderwärmung nur um wenige Zehntel Grad geringer ausfällt, kann das Millionen Menschenleben retten. Riesige Landflächen könnten vor der Zerstörung bewahrt werden. Viele vom Aussterben bedrohte Arten könnten doch überleben.

Laut dem jüngsten Berichtdes Weltklimarates (IPCC) vom August dieses Jahres ist die globale Durchschnittstemperatur seit der industriellen Revolution bereits um 1,07 Grad Celsius gestiegen. Und schon jetzt sind die Folgen deutlich sichtbar.

Meeresspiegelanstieg: Jeder Zentimeter kostet Millionen Menschenleben

Zum Beispiel der ansteigende Meeresspiegel: Laut Weltklimarat ist er inzwischen um rund 20 Zentimeter höher.

Das mag erst einmal unspektakulär klingen. Aber dieser Anstieg zwingt bereits jetzt Menschen überall auf der Welt dazu, ihre Häuser zu verlassen.

Überschwemmungen führen in Bangladesch dazu, dass Hunderttausende aus tiefer gelegenen Gebieten vertrieben werden. Das hat das Internal Displacement Monitoring Centre festgestellt, eine unabhängige Nichtregierungsorganisation, die weltweit Daten zum Thema Binnenvertreibung analysiert.

Zahlen, die auch künftig weiter nach oben gehen dürften. So sagen Wissenschaftler, dass bei einer Erderwärmung um 1,5 Grad der Meeresspiegel um 48 Zentimeter ansteigen dürfte. Bei zwei Grad Celsius beträgt dieser Anstieg gar 56 Zentimeter. Veröffentlicht hat diese Zahlen Carbon Brief, eine britische Webseite, die weltweit Klimadaten auswertet. Um die Daten zum möglichen Anstieg des Meeresspiegels zu erheben, hat Carbon Brief 2018 siebzig wissenschaftliche Studien ausgewertet. Alle hatten das Peer-Review-Verfahren durchlaufen, wurden also vor der Veröffentlichung noch einmal von unabhängigen Fachwissenschaftlern geprüft.

Selbst ein Anstieg des Meeresspiegels um acht Zentimeter wird dazu führen, dass Millionen Menschen ihre Heimat verlieren. Laut Berechnungen des Weltklimarates ist von jeden zehn Zentimetern, um die der Meeresspiegel ansteigt, das Leben von rund zehn Millionen Menschen weltweit betroffen.

Ein paar Grad wärmer – jede Menge Regen

"Extreme Niederschlagsereignisse" gab es schon immer, vor der industriellen Revolution etwa einmal alle zehn Jahre. Doch laut dem jüngsten IPCC-Bericht tritt heftiger Starkregen derzeit etwa um 30 Prozent häufiger auf. Bei einer Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius würde das Risiko solcher Wetterereignisse um 50 Prozent steigen, deren Schwere nähme weiter zu – und das Ganze bei einer steigenden Luftfeuchtigkeit um etwa 10,5 Prozent. Sollte die Erderwärmung bei durchschnittlich zwei Grad liegen, wird solches Extremwetter um 70 Prozent häufiger auftreten als vor der industriellen Revolution. Die Luftfeuchtigkeit wird um 14 Prozent höher sein.

Das historische Hochwasser im Ahrtal in Westdeutschland hat in diesem Sommer mehr als 130 Menschenleben gefordert

Für ein Land wie Indien wären die langfristigen Folgen extrem. Nach Angaben des Versicherungskonzerns Munich Re kosteten bereits die Überschwemmungen und Erdrutsche 2018 und 2019 mehr als 700 Menschen das Leben. Der materielle Schaden belief sich demnach auf rund elf Milliarden US-Dollar, umgerechnet 9,5 Milliarden Euro. Munich Re ist ein sogenannter Rückversicherer, ein Unternehmen, bei dem sich wiederum Versicherungen weltweit, unter anderem gegen Risiken wie Unwetterschäden, absichern.

Bei einer Erderwärmung um 1,5 Grad Celsius wäre der wirtschaftliche Schaden durch Sturmfluten und Überschwemmungen im Land rund 3,5-mal so hoch. Bei einer Erwärmung um zwei Grad Celsius wären die Kosten dieser Schäden rund fünfmal so hoch. Diese Daten hat Carbon Brief ermittelt.

Dürreperioden: immer trockener, immer länger

Während einige Regionen der Welt unter dem steigenden Meeresspiegel, Sturmfluten und Starkregen leiden, wird es anderswo immer trockener. Die Folgen sind ebenso verheerend. Bereits 2018 hatte der Weltklimarat vorgerechnet: Wenn es gelingt, die Erderwärmung, statt auf zwei auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, würden nur halb so viele Menschen durch einen akuten Wassermangel bedroht sein.

In seinem jüngsten Bericht stellt der IPCC fest, dass Dürren, die vor der industriellen Revolution nur einmal pro Jahrzehnt auftraten, heute um 40 Prozent wahrscheinlicher sind. Bei einer Erwärmung um 1,5 Grad Celsius werden sie doppelt so häufig auftreten, und bei einem Anstieg um zwei Grad Celsius 2,4-mal so häufig.

Laut Carbon Brief verlängert sich die durchschnittliche Dauer einer Dürreperiode bei einer Erwärmung um 1,5 Grad um zwei Monate, bei zwei Grad um vier Monate und bei drei Grad gar um zehn Monate.

Der Wasserstand des brasilianischen Sees Furnas im Einzugsgebiet des Flusses Parana betrug im Juli weniger als ein Drittel seines Volumens

2019 meldete das Welternährungsprogramm, dass 2,2 Millionen Menschen im "Trockenkorridor" Mittelamerikas Ernteeinbußen erlitten haben. Gründe waren heftige Dürren und fünf aufeinanderfolgende Jahre unbeständigen Wetters. Im Februar dieses Jahres stieg diese Zahl auf fast acht Millionen Menschen. Denn nun kamen noch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie hinzu sowie die Folgen der Hurrikane Eta und Iota, die die Region im November 2020 heimgesucht hatten.

Wie die Zukunft der Region aussehen wird, hängt auch von den Klimaschutzmaßnahmen ab, die angegangen werden. Laut Carbon Brief wird sich bei einer Erwärmung um 1,5 Grad die durchschnittliche Dauer der Dürren in Mittelamerika um fünf Monate verlängern, bei einer Erwärmung um zwei Grad um acht Monate und bei drei Grad um 19 Monate.

Kleine Zahlen, große Wirkung

Zu Dürre und Trockenheit kommen Hitzewellen. Das sind nahezu perfekte Bedingungen für riesige Brände, wie sie in den vergangenen Jahren von Kalifornien bis Südeuropa, von Indonesien bis Australien ausgebrochen waren. Laut IPCC könnte eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zu zwei Grad die Zahl der Menschen, die häufig extremen Hitzewellen ausgesetzt sind, um etwa 420 Millionen verringern.

So verblüffend diese Zahlen auch sind, die Auswirkungen auf die Menschen durch diese scheinbar geringe Erwärmung sind kaum zu begreifen. Die zerstörten Leben, Hunger, Obdachlosigkeit und Armut bedeuten ein nicht zu bezifferndes Leid. Sie werden politische Spannungen in einer Weise verschärfen oder auslösen, die nur schwer vorhersagbar sind. Es wird zu Konflikten kommen, die wir heute nur erahnen können.

Was man jedoch mit ziemlicher Sicherheit sagen kann: Beim Thema Klimawandel machen offenbar schon kleine Zahlen einen gewaltigen Unterschied.