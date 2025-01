Katastrophe China

Erdbeben in Tibet: Zahl der Toten steigt auf 95

07.01.2025 7. Januar 2025

Ein Erbeben hat am Dienstagmorgen die Region am Mount Everest erschüttert. Das Epizentrum lag in dem chinesischen Bezirk Tingri, doch das Beben war auch in Nepal und Nordindien zu spüren.