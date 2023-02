Erdbeben in Türkei und Syrien: Hoffnung auf Überlebende treibt Helfer an

Tausende Gebäude zerstört

Das Beben forderte zahlreiche Opfer - die Behörden sind noch damit beschäftigt, sich einen Überblick zu verschaffen. Klar ist: Mehrere Tausend Gebäude wurden zerstört - so wie dieses in Kahramanmaras in der mehrheitlich kurdisch besiedelten Stadt Diyabakir.