Für die Helfer, wie hier in Imi N'Tala, ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Experten geben einen Richtwert von 72 Stunden an, in denen ein Mensch maximal ohne Wasser auskommen kann. Hunderte Menschen gelten in Marokko noch als vermisst. Das Epizentrum lag im Atlasgebirge, gut 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch.