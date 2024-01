Erdbeben in Japan sorgt für Ängste vor Tsunami

"Die Tsunami-Bedrohung ist nun weitgehend vorbei", teilte das im US-Bundesstaat Hawaii ansässige Warnzentrum mit. Zuvor waren einige Küstengebiete von gut einem Meter hohen Flutwellen getroffen worden. Für die Halbinsel Noto hatte die japanische Meteorologiebehörde vor einer bis zu fünf Meter hohen Tsunami-Welle gewarnt.

"Alle Bewohner müssen sich sofort in höher gelegene Gebiete begeben", hieß es zunächst im öffentlich-rechtlichen Sender NHK nach dem Erdbeben, das sich in der Region Noto in der Präfektur Ishikawa ereignete. Auch die anderen japanischen Sender unterbrachen ihr Programm, um die Menschen vor einem drohenden Tsunami an den Küsten der Präfekturen Ishikawa, Niigata und Toyama zu warnen. In den betroffenen Gebieten könne es außerdem zu Bränden und Erdrutschen kommen.

Auch russische Behörden sind alarmiert

Russland und Südkorea gaben ebenfalls Tsunami-Warnungen heraus. In Russland betreffen sie die Städte Wladiwostok und Nachodka im Osten des Landes.

In Japan wurden durch das Beben mehrere Häuser zerstört. Man wisse von sechs Menschen, die verschüttet worden seien, hieß es. In mehr als 30.000 Haushalten in Japan fiel der Strom aus. Einzelne Straßen und Parkplätze wurden aufgerissen, in einer Fabrik brach ein Feuer aus. Laut der Regierung in Tokio gab es in den Atomkraftwerken der Region aber keine Unregelmäßigkeiten.

Das Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) in den USA teilte mit, dass in einem Umkreis von 300 Kilometern um das Epizentrum des Bebens gefährliche Tsunami-Flutwellen möglich seien. Die Präfektur Ishikawa war bereits Anfang Mai von einem Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert worden. Dabei war ein Mensch ums Leben gekommen, 49 erlitten Verletzungen.

Regelmäßige Erdbeben-Übungen

Japan liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, wo tektonische Platten aufeinander stoßen. In diesem Gebiet kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Deswegen gelten in Japan strenge Bauvorschriften, regelmäßig gibt es Erdbeben-Übungen.

Am 11. März 2011 war die japanische Ostküste von einem Erdbeben der Stärke 9,0 und einem Tsunami getroffen worden. Durch die Naturkatastrophe kamen 18.000 Menschen ums Leben. Der Tsunami traf außerdem auf das Atomkraftwerk Fukushima und führte dort zu gewaltigen Explosionen und zur Kernschmelze in drei Reaktoren. Es war das weltweit schwerste Atomunglück seit dem GAU in Tschernobyl 1986.

haz/jj (afp, dpa, rtr)