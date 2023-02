Erdbeben in der Türkei: Die letzten Überlebenden

Die Chancen schwinden

Viele Rettungsmannschaften geben noch nicht auf: Dass überhaupt noch Menschen so lange nach der Katastrophe geborgen werden, liege vor allem am Wetter, sagte Ali Ihsan Ökten, Vize-Vorsitzender der türkischen Ärztekammer, der dpa. "Die Körperfunktionen der Verschütteten fahren bei Kälte runter", so rette sich der Körper selbst. Im Sommer hätten Menschen so lange ohne Wasser nicht überleben können.