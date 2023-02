DW Nachrichten

Erbitterte Kämpfe um ostukrainische Stadt Bachmut

Nach fast zwölf Monaten Krieg in der Ukraine ist das Ende nicht in Sicht. Im Osten des Landes wird weiter erbittert gekämpft. Bei Bachmut sei die Lage angespannt, heißt es aus Kiew. Wir blicken in die momentan umkämpfteste Region dieses Krieges.