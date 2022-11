In Japans Ghibli Park werden Animationsfilme Realität

Themenpark mit fünf Bereichen

Der Ghibli Park liegt etwa drei Zugstunden von Tokio entfernt im Herzen des Moricoro Parks in Nagakute, wo 2005 die Weltausstellung stattfand. Seine Bereiche sind von den berühmten Filmen des japanischen Studios inspiriert. Drei sind ab dem 1. November geöffnet, zwei weitere folgen 2023 und 2024. Erkundet werden sie bei einem Spaziergang, was zur Bedeutung der Natur in den Ghibli-Animes passt.