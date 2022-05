Entsorgen deutsche Reeder illegal Schrottschiffe in Indien?

Laut Recherchen des Senders NDR und der Süddeutschen Zeitung, ermitteln Staatsanwaltschaften gegen deutsche Reeder. Der Fall zieht sich wohl bis in die höchsten Etagen, denn auch der Verband Deutscher Reeder steht im Visier.

Im Detail geht es um den Transport von ausgedienten alten Handelsschiffen. Das Zerlegen der Ozeanriesen in Einzelteile ist arbeitsintensiv und teuer. In Indien, Pakistan oder Bangladesch geht das wesentlich preiswerter. Hier arbeiten häufig Wanderarbeiter unter widrigen Bedingungen. Auch Umweltstandards spielen kaum eine Rolle. Auch deshalb gelten Schrottschiffe als gefährlicher Abfall. Sie können nicht einfach aus der Europäischen Union exportiert werden. Viele Reeder tun dies aber dennoch.

Schiffsverschrottung zum Low-Budget-Preis - hier in Indien

Schwere Beweisführung

Laut Gesetz dürfen Schiffe, die in anderen Gewässern unterwegs sind, dort auch verschrottet werden. Auch der Verkauf von Schiffen zum Weiterbetrieb in Asien stellt keinen Rechtsbruch dar. Werden Schiffe aber vorsätzlich aus EU-Gewässern gebracht, um anderswo verschrottet zu werden, ist dies illegal. Den Vorsatz zu beweisen ist für Ermittler also schwierig. Sie benötigen Beweise, dass die Entscheidung zur Verschrottung bereits gefallen war, als sich das betroffene Schiff noch in der EU befand. Im Fall eines Schiffes - der Westerhamm - sieht die Staatsanwaltschaft Anhaltspunkte dies beweisen zu können. Diese Ermittlungen seien allerdings noch nicht abgeschlossen. Es gilt deshalb die Unschuldsvermutung.

Schlechte Arbeitsbedingungen und kaum ökologische Standards - hier an der Abwrackwerft bei Alang in Indien

Die Branche wird diesen Fall aber genau beobachten und er dürfte nicht der einzige bleiben. Im Sommer 2021 und im Frühjahr dieses Jahres hatte es bereits mehrere Durchsuchungen gegeben, die Zahl der Beschuldigten ist den Recherchen zufolge zweistellig. Insgesamt sollen zwischen 2016 und 2017 fast 150 Schiffe deutscher Reeder nach Südasien verkauft worden sein.

Südasiens Schiffsfriedhöfe Alleingelassen Ein junger Abwracker in Chittagong, Bangladesch. Rund ein Viertel aller Arbeit sind jünger als 18. Die Regierungen in Südasien schauen weg. Weder Arbeiter noch Umwelt werden geschützt.

Südasiens Schiffsfriedhöfe Ausgebeutet Jugendliche und Kinder bekommen weniger Lohn, obwohl sie oft länger arbeiten als ihre älteren Kollegen.

Südasiens Schiffsfriedhöfe Ungeschützt Helme, Sicherheitsschuhe oder Schutzbrillen gibt es keine. Es kommt regelmäßig zu schweren Verletzungen.

Südasiens Schiffsfriedhöfe Verbrannt Sheju liegt im Krankenhaus von Chittagong. Er hat schwerste Verbrennungen erlitten, als während der Arbeit in einem Schiff ein Feuer ausbrach.

Südasiens Schiffsfriedhöfe Verstümmelt Der ehemalige Abwracker Edris hat sein Bein bei der Arbeit auf dem Schiffsfriedhof verloren.

Südasiens Schiffsfriedhöfe Vergiftet Nicht nur die Arbeiter leiden. Im weiten Umkreis um die Schiffsfriedhöfe sind Boden und Grundwasser von Schweröl, Blei und Dutzenden anderer Giftstoffe verseucht.

Südasiens Schiffsfriedhöfe Unumkehrbar Die Zerstörung des Ökosystems ist so weit fortgeschritten, dass Landwirtschaft oder Fischerei kaum noch möglich sind.

Südasiens Schiffsfriedhöfe Eingewandert Im indischen Alang, dem größten Schiffsfriedhof der Welt, sind fast alle Arbeiter Migranten aus Nordindien. Sie leben in einfachen Hütten. Seit 2009 haben sie mehr als 2600 Schiffe zerlegt.

Südasiens Schiffsfriedhöfe Spartanisch Die Hütten der Arbeiter sind winzig. Es gibt weder Wasser noch Strom.

Südasiens Schiffsfriedhöfe Ausgesetzt Wenn es stark regnet, müssen die Abwracker ihre Arbeit unterbrechen. Ohne Schutz versammeln sie sich auf dem Deck eines Schiffswracks.

Südasiens Schiffsfriedhöfe Fasziniert Die Schiffsfriedhöfe ziehen nicht nur Arbeiter an. Auch Touristen kommen, um die morbide Schönheit der Wracks zu fotografieren. Autorin/Autor: Rodion Ebbighausen



nm/hb (SZ, NDR, Dlf)