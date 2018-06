Entfesselte Natur und Katastrophenbilder in der Kunst

"Entfesselte Natur: Das Bild der Katastrophe seit 1600"

Joseph Wright of Derby: "Ausbruch des Vesuvs" (o.J.)

Während einer Reise wurde Joseph Wright of Derby (1734-1797) im November 1774 in Neapel Zeuge eines Ausbruchs des Vesuvs. Dieser Moment kam für den Künstler einem Erweckungserlebnis gleich, woraufhin er in den folgenden zwei Jahrzehnten rund 30 Gemälde schuf, die Vulkanausbrüche dokumentierten.