England: Tödliche Attacke in Nottingham

Ein "schwerwiegender Vorfall" sorgt in der englischen Stadt für Aufregung. Straßen sind gesperrt; die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Bald ist klar: Es gibt mehrere Todesopfer.

Im Zentrum der englischen Stadt Nottingham sind drei Menschen getötet worden. Ein 31 Jahre alter Mann sei wegen Mordverdachts festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Zunächst seien zwei Tote in einer Straße gefunden worden. Kurz darauf habe der Fahrer eines Lieferwagens versucht, mehrere Menschen zu überfahren. Schließlich sei in einer anderen Straße ein dritter Toter gefunden worden. Drei Verletzte würden in Kliniken behandelt.

"Dies ist ein schrecklicher und tragischer Vorfall", sagte Polizeipräsidentin Kate Meynell. Die Ermittler gingen bisher davon aus, dass alle Taten miteinander in Verbindung stehen. Genaues wisse man aber noch nicht. "Wir bitten die Öffentlichkeit um Geduld, während die Untersuchungen andauern."

Teile des Zentrums gesperrt

Die Behörden hatten die Bevölkerung aufgefordert, die Innenstadt zu meiden. Teile des Zentrums sind gesperrt, Straßenbahnen wurden gestoppt, Buslinien umgeleitet. Neben Polizisten sind auch Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz.

Nottingham hat rund 340.000 Einwohner. Die Stadt liegt in den East Midlands im Zentrum Großbritanniens, etwa 200 Kilometer nördlich von London. Die Region ist auch durch Hochgeschwindigkeitszüge mit der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs verbunden.

jj/se (dpa, afp, rtr)