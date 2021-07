England kontrolliert Finale gegen Italien

0:1 Luke Shaw (2.)

Ausgangslage:

Vor dem Endspiel haben sich Italiener und Engländer gegenseitig gepusht. Die Motivation war bei beiden Finalisten hoch - die Sehnsucht nach einem Titel in beiden Ländern aufgrund der langen Wartezeit riesig. England hat seit der WM 1966 keinen Titel mehr geholt. Für Italien war die WM 2006 der letzte Erfolg. Bei einer EM holte die Squadra Azzurra aber erst einmal den Pokal - 1968 im eigenen Land.

Auf einen Heimvorteil können die Italiener diesmal nicht bauen. Die überwiegende Mehrzahl der 60.000 Fans im Wembley-Stadion wird die Engländer unterstützen. Dennoch geht das Team von Roberto Mancini nach dem Sieg über Spanien selbstbewusst ins Endspiel. Seit 33 Partien ist man ungeschlagen, zudem ist der Erfolgs- und Erwartungsdruck, der nach dem Halbfinal-Erfolg gegen Dänemark auf den Schultern der "Three Lions" lastet, viel größer als bei Italien.

Wie "heiß" die Fans auf das Endspiel sind, zeigten einige unschöne Szenen vor dem Finale, als Dutzende Anhänger die Sicherheitsbarrieren durchbrachen und Richtung Tribünen stürmten. Nach kurzer Zeit war die Lage aber wieder unter Kontrolle.

Erwartet wird ein offenes Spiel auf Augenhöhe. Zu hoffen bleibt allerdings, dass beide Teams auch auf ihre Offensivkraft setzen und nicht nur versuchen, keinen Fehler zu machen.

Stimmen:

Gareth Southgate (Trainer England): Wir sind in einem Finale, und wir sind hier, um zu gewinnen. Wir wollen den Pokal für alle nach Hause bringen."

Harry Kane (Kapitän England): "Ich denke, das ist das bislang größte Spiel in der Karriere von uns allen. Schon als Kind habe ich davon geträumt, Trophäen für mein Land in die Höhe zu stemmen - und jetzt haben wir die Gelegenheit dazu. Diese Chance muss man mit beiden Händen packen."

Roberto Mancini (Trainer Italien): "Wir wollen versuchen, so zu spielen, wie wir es uns immer vornehmen. Wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren."

Leonardo Bonucci (Italien): "Wir sind bereit für den Kampf. Wir können das Spiel kaum erwarten, alles andere ist Gerede."

Elizabeth II. (Königin von England) in einem Brief ans englische Team: "Ich übersende meine besten Wünsche, in der Hoffnung, dass die Geschichte nicht nur Ihren Erfolg würdigen wird, sondern auch den Geist, die Hingabe und den Stolz, mit dem Sie sich präsentiert haben."

Statistik:

Die Gesamtbilanz der bisherigen 25 Länderspiele zwischen Squadra Azzurra und "Three Lions" spricht für Italien, wenn auch nicht sehr deutlich. Zehn Mal haben die Italiener gewonnen, sechs Mal die Engländer, neun Spiele endeten unentschieden. Wenn es um etwas ging, hieß der Sieger allerdings bisher immer Italien: Beim Spiel um Platz drei der WM 1990 (2:1). Im EM-Viertelfinale 2012 (4:2 im Elfmeterschießen), zuletzt in der Gruppenphase der WM 2014 (2:1).

Ob es diesmal auch so kommt? Muss nicht sein! Immerhin hat England auch die Deutschen bei dieser EURO zum ersten Mal seit 1966 in einem K.o.-Spiel geschlagen...