Engagiert und unabhängig: Robert Redford wieder im Kino

Robert Redford: Eine Filmkarriere in Bildern

"The Old Man and The Gun"

"The Old Man and The Gun" wird nun wohl doch nicht Redfords letzter Film. In der Krimi-Komödie spielt er, im Bild neben Sissy Spacek, einen in die Jahre gekommenen Bankräuber, dem es gelingt, immer wieder aus dem Gefängnis zu fliehen. Der Film feierte Ende September Premiere und kommt im Januar auch in die deutschen Kinos.