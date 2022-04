Energiewende? Die USA und das Öl

Ein Konflikt, der North Dakotas Identität berührt. Dabei scheint der Bundesstaat im Norden der USA wie geschaffen für alternative Energien: Weite Flächen, über die der Wind braust - und ein Stamm von Native Americans experimentiert derzeit großflächig mit Solarenergie. Doch die Vorbehalte sitzen tief. Ines Pohl ist unterwegs durch einen Staat, der um den richtigen Weg in die Energiezukunft ringt.

