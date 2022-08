Energiepreise: Deutschland macht sich auf soziale Unruhen gefasst

Wegen der gedrosselten russischen Gaslieferungen sind Deutschlands Politiker auf Bundes- und Landesebene im Krisenmodus. Sie prüfen weitreichende Maßnahmenpakete, um Energie einzusparen: vom Ausschalten der Straßenbeleuchtung bis zur Senkung von Gebäudetemperaturen. Und sie appellieren immer dringlicher an die Öffentlichkeit, den privaten Energie-Verbrauch zu senken.

Kanzler warnt vor "sozialem Sprengstoff"

Sie befürchten, dass es im Winter auch zu heftigen Protesten kommen könnte. Möglicherweise angestachelt von extremistischen Gruppierungen, die die angespannte Lage für ihre Ziele ausnutzen wollen. Bundeskanzler Olaf Scholz thematisierte die Brisanz für seine Verhältnisse überraschend offen. In einem ARD-Interview im vergangenen Monat sprach er von "sozialem Sprengstoff", wenn auf viele Menschen spätestens im Herbst Energierechnungen mit Steigerungen von mehreren hundert Euro zukämen. "Ich mache mir große Sorgen", betonte der SPD-Politiker.

Bundeskanzler Olaf Scholz warnte vor sozialen Unruhen im Herbst

Mit der ausdrücklichen Benennung des sozialen "Pulverfasses" sind der Kanzler und seine Regierung offenkundig bemüht, soziale Unruhen schon im Keim zu ersticken. "Mit der Verwendung des Narratives des sozialen Sprengstoffs, versucht der Kanzler Schüsselentscheidungen vorzubereiten", sagt Ricardo Kaufer, Professor für Politische Soziologie an der Universität Greifswald, im Gespräch mit der DW. "Damit sollen alle Akteure, die potenziell Vetos gegen weitreichende sozialpolitische Maßnahmen einlegen könnten, zu Kompromissen bewegt werden."

Lehre aus der Corona-Pandemie

Mit anderen Worten: Scholz signalisiert seinen Regierungspartnern, der politischen Opposition, Wirtschaftsführern und der Zivilgesellschaft, dass sie mit der inneren Sicherheit des Landes spielten, wenn sie über politische Antworten auf die Energiekrise stritten. Dies sei eine "Lehre aus der Corona-Pandemie", sagt Kaufer. In der Pandemie habe der Gesetzgeber trotz wissenschaftlicher Vorhersagen darüber, wie und wann sich das Virus ausbreiten würde, oft unvorbereitet gewirkt. Die Kommunikation sei häufiger reaktiv als proaktiv gewesen.

Der Bundestag verabschiedete bereits ein Gesetz, das die Schwächsten der Gesellschaft vor Preisschocks schützen soll. Gleichzeitig dürfen deutsche Energieversorger einen Teil ihrer gestiegenen Kosten an die Verbraucher weitergeben.

Energiesicherheit in Deutschland: Gespräch mit Patrick Graichen, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium

Bei der Ausgestaltung ihrer Politik bewegen sich die Beamten in den Ministerien auf einem schmalen Grat. So sollen sie die finanzielle Lage von Geringverdienern sichern, ohne dabei die Anreize zum Energiesparen zu untergraben. Weitere Erleichterungen könnten nach der Sommerpause folgen. Eine Einigung darüber, wie das konkret aussieht, wie viel es kosten wird, dürfte aber erst in einigen Wochen folgen.

Die kleinste Partei in der Regierungskoalition, die neoliberale Freie Demokratische Partei FDP, kontrolliert das Finanzministerium, was ihnen erhebliche Macht über die Kassen verleiht. Ihr Minister Christian Lindner machte deutlich, dass er beabsichtige, diese Macht sparsam einzusetzen, da er für die Werte seiner Partei – niedrige Steuern, niedrige Ausgaben und geringe Regulierung – einstehe. Die größeren Partner der FDP, die Sozialdemokratische Partei von Scholz und die Grünen, drängen dagegen auf großzügigere Hilfen.

Es kommt auf die Kommunikation an

Selbst wenn es der Bundesregierung gelingt, ihre Maßnahmen abzustimmen, könnte ihre Botschaft missverstanden werden und sich die öffentliche Stimmung nicht entspannen. Wie die Pandemie deutlich gemacht hat, sind Geld und Ressourcen nur die halbe Miete; klare und konsequente Kommunikation sind mindestens ebenso wichtig.

"Wahrnehmungen sind entscheidend", sagt Evelyn Bytzek, Professorin für Politische Kommunikation an der Universität Koblenz-Landau, gegenüber der DW. "Letztlich handeln wir alle eher nach dem, was wir wahrnehmen, als was nach dem was real ist." Daher sei Symbolik ein mächtiges Werkzeug, um die öffentliche Unterstützung aufrechtzuerhalten, sagt Bytzek. Sie verweist auf Gerhard Schröders Besuch in den vom Hochwasser betroffenen Teilen Ostdeutschlands im Jahr 2002, der ihm in seinem Wahlkampf für seine erneute Kanzlerschaft Auftrieb gegeben habe. Ein paar Wochen später wurde Schröder wiedergewählt.

Vizekanzler Robert Habeck trifft laut Umfragen den Nerv der Bevölkerung, die seine offenen Worte offenbar zu schätzen weiß

Olaf Scholz dagegen hat die letztjährige Wahl auch wegen seines Merkel-ähnlichen passiven Führungsstils gewonnen. Nun könnte das zu einer Belastung werden, wenn die Öffentlichkeit das Gefühl bekommt, das Regierungsschiff steuere ohne Kapitän am Ruder auf einen Eisberg zu. Noch bleibt Scholz aber Zeit, das Ruder herumzureißen und sich als politischer Gestalter zu präsentieren. "Wenn das Krisenmanagement gut bewertet wird, dann ist das Vertrauen hoch. Und deswegen ist eine Krise nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Chance, mehr Vertrauen zu schaffen", erklärt Bytzek.

Scholz' Stellvertreter Robert Habeck hat das offenbar verstanden. Als Wirtschafts- und Klimaminister hat der Grünen-Politiker eine Führungsrolle in der Energiepolitik und war gezwungen, harte Entscheidungen zu treffen, die seinem eigenen Umweltbewusstsein oft widersprachen. Umfragen zeigen, dass er bei den Bürgern an Zustimmung gewonnen hat, weil er die Gründe seiner Entscheidungen leicht verständlich erklärt.

Einfluss von Populisten und Extremisten

Das Bundesinnenministerium erklärte der DW, Proteste ähnlicher Größenordnung wie gegen die Pandemie-Einschränkungen seien absehbar - je nachdem, wie sehr die Kosten und die Energieversorgung die Gesellschaft belasteten.

Protest in Leipzig gegen die Corona-Schutzmaßnahmen

"Wir können davon ausgehen, dass Populisten und Extremisten wieder versuchen werden, die Proteste nach ihren Vorstellungen zu beeinflussen", sagt Britta Beylage-Haarmann, Sprecherin des Ministeriums, der DW. "Über extremistische Akteure und Gruppierungen in Deutschland kann ein konkretes Gefahrenpotential heranwachsen, wenn dementsprechende gesellschaftliche Krisen-Umstände dies begünstigen." Die Bundespolizei, die dem Innenministerium untersteht, erklärte auf DW-Nachfrage, "keine eigenen Erkenntnisse" über konkrete Bedrohungen vorliegen zu haben.

Querdenker und andere Gruppen, die während der Pandemie auf die Straße gegangen sind, um die Staatsgewalt herauszufordern, sind laut, aber sie repräsentieren nur eine kleine Minderheit der öffentlichen Meinung. Dennoch sind sie in der medialen und politischen Aufmerksamkeit sehr präsent.

Einige Soziologen wie Ricardo Kaufer von der Universität Greifswald sind der Meinung, dass Protestbewegungen in einem Land wie Deutschland, wo eine konsensbasierte politische Kultur und föderale Machtaufteilung die Instrumentalisierung sozialer Unzufriedenheit begrenzt, stärker auffallen als anderswo in Europa. Zum Beispiel in Frankreich, wo es eine regelrechte Protest-Kultur gibt.

Wie kommt man weg von russischem Gas?

Instabilität in Deutschland habe oft einen negativen Beigeschmack, sagt Kaufer weiter. Das hänge unter anderem mit den blutigen Straßenschlachten während der Hyperinflation im Deutschland der Weimarer Zeit zusammen und der späteren Machtergreifung der Nationalsozialisten.

Positive Beispiele vergangener Proteste

"Es gibt ein Versagen des Diskurses unter den progressiven Kräften, positive Beispiele in der deutschen Geschichte anzuerkennen", fügt Kaufer hinzu. "Es gibt eine Angst vor Protesten, dass die Menschen ohne die Legitimität von Abstimmungsprozessen aktiv werden." Als positive Beispiele nennt der Forscher die ostdeutschen Straßenproteste von 1953, die Friedliche Revolution von 1989 sowie die westdeutsche Anti-Atomkraft-Bewegung in den 70er und 80er Jahren. Die hätten eine stärkere Verankerung im kollektiven Gedächtnis der Deutschen verdient.

Deutschland war einst eines der egalitärsten Länder Europas, in dem Klasse und sozialer Status weniger Einfluss auf den Lebenserfolg hatten. Das ändert sich, da auch Deutschland einem allgemeinen Trend zu wachsender Einkommensungleichheit unterliegt. "Wir beobachten, dass diese soziale Ungleichheit nicht mehr durch soziale Mobilität behoben werden kann", sagt Susanne Pickel, Professorin für Vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen, im Gespräch mit der DW.

1989 gingen in Ost-Berlin eine Million Demonstranten auf die Straße, um das DDR-Regime zu stürzen

Wirtschaftsmodellen zufolge werden Inflation und Energiepreise die Schwächsten des Landes unverhältnismäßig stark treffen, weil Geringverdiener über weniger Einkommen verfügen, um die höheren Kosten abzufedern. Das macht sie anfälliger für regierungsfeindliche Rhetorik als andere Einkommensgruppen.

"Pandemie, Krieg und Inflation gefährden den unteren Mittelstand", sagt Pickel. Wenn es nicht gelänge, diesen zu stabilisieren und die Angst vor einem dauerhaften Abstieg wachse, könne es durchaus passieren, dass in Deutschland mehr Menschen auf die Straßen gingen. "Noch virulenter ist, dass der Anschein von Lösungen durch Rechtspopulisten und die Zustimmung zur AfD das Wahlverhalten verändern können."

Dieser Text wurde aus dem Englischen adaptiert.