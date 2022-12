DW Nachrichten

Energiekrieg geht weiter mit Ölembargo gegen Russland

Öl aus Russland darf nicht mehr auf dem Seeweg in die EU eingeführt werden. Das betrifft zwei Drittel der russischen Öl-Importe und soll die russische Wirtschaft in Bedrängnis bringen. Es bringt aber auch Betriebe in Deutschland in Schwierigkeiten.