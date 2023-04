DW Nachrichten

Endspurt im thailändischen Wahlkampf

Am 14. Mai ist Parlamentswahl in Thailand. Die größte Oppositionspartei kämpft für die Ablösung der aktuellen Regierung um Prayut Chan-o-cha. In Umfragen liegt er deutlich hinter einer Oppositionspolitikerin aus einer umstrittenen politischen Dynastie.