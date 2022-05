Endlich wieder Karneval in Rio de Janeiro!

Respekt für das Leben - und die Toten

"Nur wer Sambatänzer ist, weiß, wie wichtig es für uns ist, diesen heiligen Boden wieder zu betreten", erzählt Rafaela Teodoro von der Sambaschule Imperatriz der ARD-Korrespondentin in Rio de Janeiro. Sie erinnert auch an die Corona-Toten: "Mit Respekt für all die Leben, die wir in diesen zwei Jahren verloren haben. Für all sie geben wir heute alles."