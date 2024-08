Öl oder Chemikalien? Was auch immer in diesen verrosteten Fässern einmal gelagert wurde, ist längst in den Stausee geflossen. Der Onkologe Eduardo Amieva bestätigt gegenüber AFP, dass sich Schwermetalle in Organen wie Niere, Leber, Haut oder Blase anreichern können. Dies wiederum, so Amieva, könne zu Chromosomenveränderungen und schließlich zu Krebs führen.