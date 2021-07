Emmy-Nominierungen: "The Crown" ist heißer Favorit

Das Rennen um den wichtigsten US-Fernsehpreis-Preis 2021 ist eröffnet. In einer aus Los Angeles gestreamten, virtuellen Zeremonie haben der Schauspieler Ron Cephas-Jones und seine Tochter und Kollegin Jasmine Cephas-Jones verkündet, wer sich am 19. September die größten Hoffnungen auf die begehrten Emmy-Trophäen machen darf.



In der Königsdiziplin "Beste Dramaserie" gehören gleich drei Produktionen zu den Topanwärtern im Rennen um die begehrte Auszeichnung: "The Crown", ein Mehrteiler über die Geschichte des britischen Königshauses, die in der Londoner High Society des Jahres 1813 angelegte Romanze "Bridgerton" und der Weltraum-Western "The Mandalorian". Auch "Pose", eine Serie über die New Yorker Gay-Ballroom-Szene in den 1980er-Jahren ist nominiert - ebenso wie "The Handmaid's Tale".

Die schon im Vorfeld als Favorit gehandelte Serie "The Crown" heimste gleich in 24 Kategorien Nominierungen ein - gleiches gilt auch für "The Mandalorian" aus dem Star-Wars-Universum: Die Serie überzeugte nicht nur in der Hauptdisziplin, sondern vor allem tricktechnisch.

Favoriten im Comedy-Fach

'In den Comedy-Kategorien gilt die Fußball-Serie "Ted Lasso" mit 20 Nominierungen als Top-Favorit auf den Emmy. Darin erhält ein College-Football-Coach aus den USA, dargestellt von einem kongenialen Jason Sudeikis, das verlockende Jobangebot, in England ein Profi-Fußballteam zu trainieren - Chaos vorprogrammiert.

Coach Ted Lasso (Mitte) muss den Profis zeigen, wo es langgeht

Auch "The Kominsky Method" mit Michael Douglas in der Hauptrolle wurde in dieser Sparte nominiert. Ein ehemaliger Star betreibt eine Schauspielschule in Los Angeles und versucht, die Reste seines lang verblassten Ruhms zu versilbern - in einer Stadt, in der Jugend und Schönheit wichtiger als alles andere sind.

Nominiert: Emma Corrin und Regé-Jean Page

Für ihre schauspielerischen Leistungen in "The Crown" konkurrieren Olivia Colman als Queen Elizabeth, Emma Corrin als Lady Di und Josh O'Connor als Prinz Charles im Rennen um einen Emmy als beste Hauptdarsteller. Auch der smarte Regé-Jean Page aus der Kostümserie "Bridgerton" und Billy Porter und MJ Rodriguez, Protagonisten in "Pose", dürfen auf einen Preis hoffen - ebenso wie Hollywood-Altstar Michael Douglas.

Regé-Jean Page ließ als Duke of Hastings nicht nur das Herz von Daphne höher schlagen

Bei den Miniserien zählen "Das Damengambit", die Geschichte einer begnadeten Schachspielerin, und das Missbrauchs-Drama "I May Destroy You" zu den aussichtsreichsten Kandidaten um eine Auszeichnung.

Wie schon im Vorjahr liegen bei den Nominierungen der lineare US-amerikanische Pay-TV- Anbieter HBO/HBOmax und der Streamingdienst Netflix mit 130 und 129 Nennungen dicht beieinander. Disney+ kommt laut Zählung der Television Academy auf 71 Nominierungen, der lineare Fernsehsender NBC auf 46.

Der TV-Oscar

Wer bekommt im Herbst die begehrten Emmys? Noch ist alles offen

Der Emmy Award oder einfach Emmy ist der bedeutendste Fernsehpreis der USA und - neben dem Oscar für Film, dem Tony Award für Theater und dem Grammy für Musik - einer der vier großen Preise der US- Unterhaltungsindustrie. Bekanntgegeben werden die Gewinner der Emmys am 19. September 2021 in Los Angeles. Die Show wird vom US-amerikanischen Schauspieler und Komiker Cedric the Entertainer moderiert.

st/suc (dpa, ap)