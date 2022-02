Emily aus den USA  

Name: Emily

Land: USA

Geburtsjahr: 1998

Ich lerne Deutsch, weil …

einige meiner Verwandten in Deutschland leben und ich gern mit ihnen kommunizieren möchte.

Mein erster Tag in Deutschland war …

im Jahr 2014. Ich habe zwar kein Wort Deutsch gesprochen, hatte aber trotzdem eine sehr gute Zeit.

Das ist für mich typisch deutsch:

Viel Fleisch zu essen und Bier zu trinken.

Was ist in Deutschland so wie in meiner Heimat:

Beide Länder sind multikulturell und modern, bieten Freiheit und endlose Möglichkeiten.

In dieser deutschen Stadt würde ich gern leben:

In München. Dort habe ich 2019 studiert. Außerdem leben meine Verwandten in Wasserburg am Inn, etwa eine Autostunde von München entfernt.

Das werde ich an der deutschen Sprache nie verstehen:

Mit dem Sprechtempo und den Dialekten habe ich noch so meine Probleme.

Mein deutsches Lieblingswort:

„Geschwindigkeitsbegrenzung“. Man muss nur ordentlich üben. Dann klappt es auch mit der flüssigen Aussprache.

Welche deutschen Wörter ich immer verwechsele:

Fast gleich klingende Begriffe wie „eigene“, „einige“ und „einzige“.

Mein liebstes deutsches Sprichwort:

„Was lange währt, wird endlich gut.“ Das hat meine Tante mir mal mit auf den Weg gegeben. Und es stimmt!

Mein größter Wunsch oder Traum ist:

Fließend Deutsch und Spanisch zu sprechen. Beide Sprachen sind wichtig für mich.

Mein Tipp für andere Deutschlernende:

Seid motiviert, die Sprache wirklich lernen zu wollen. Ohne das geht es nicht. Mir haben z. B. deutschsprachige Filme und TV-Serien wie „Good bye, Lenin“ und „Dark“ geholfen.

Das würde ich von einer/einem Deutschen gern wissen:

Was haltet ihr von den USA, vor allem von Florida? Viele Amerikanerinnen und Amerikaner finden, dass es sich in der EU besser leben lässt.

Meine Erfahrungen mit den Deutschlernangeboten der Deutschen Welle:

Hilfreich für mich sind die „Langsam gesprochenen Nachrichten“ und „Jojo sucht das Glück“.