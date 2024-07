EM-Halbfinale Spanien-Frankreich: Glanz trifft Effektivität

Im ersten EM-Halbfinale stehen sich Deutschland-Bezwinger Spanien und Vizeweltmeister Frankreich gegenüber. Die Spanier sind in der Favoritenrolle, die Franzosen werden selbst in der Heimat kritisiert.

Ausgangslage:

Nach dem dramatischen 2:1-Sieg nach Verlängerung im Viertelfinale gegen EM-Gastgeber Deutschland geht Spanien mit breiter Brust in das Halbfinal-Duell in München gegen Vizeweltmeister Frankreich. Von den Namen her sei das Spiel "eines WM-Finales würdig", sagte der spanische Trainer Luis de la Fuente: "Beide Mannschaften haben viel Qualität und sind auf einem super Niveau." Für sein Team mag das gelten. Gegner Frankreich muss sich jedoch heftige Kritik gefallen lassen, auch aus der Heimat.

Bemängelt wird vor allem die defensive Ausrichtung des Teams. Aus dem Spiel heraus gelang der Équipe Tricolore bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland trotz des Halbfinal-Einzugs kurioserweise bislang noch kein einziges Tor. Die insgesamt drei Treffer in der Vorrunde und im Achtelfinale resultierten aus zwei gegnerischen Eigentoren und einem verwandelten Elfmeter. Im Viertelfinale blieb Frankreich gegen Portugal über 120 Minuten torlos und setzte sich dann erst im Elfmeterschießen durch.

Ex-Weltmeister Emmanuel Petit ging vor allem mit Superstar Kylian Mbappé hart ins Gericht. Mbappé sei "eines Kapitäns unwürdig, er übernimmt zu wenig Verantwortung auf dem Platz", sagte Petit in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der 25 Jahre alte französische Stürmer sei "körperlich nicht fit, zudem behindert ihn seine gebrochene Nase". Mbappé hatte sich im Auftaktspiel gegen Österreich einen Nasenbeinbruch zugezogen und spielt mit einer Schutzmaske. In der kommenden Saison läuft er für den spanischen Renommierklub Real Madrid auf.

Stimmen:

Luis de la Fuente (Nationaltrainer Spaniens): "Ich bin nicht da, um über Frankreich zu urteilen und zu sagen, ob sie langweilig sind. Wir werden versuchen, unseren Stärken treu zu bleiben."

Didier Deschamps (Nationalrainer Frankreich): "Ich bin ein Trainer, der defensiv denkt. Das [Spanien - Anm. d. Red.] ist die Mannschaft, die den besten Eindruck hinterlassen hat bislang. Ich möchte aber keinen Druck ausüben."

Statistik:

Das Halbfinal-Duell bei der EM in Deutschland ist das 35. Länderspiel zwischen Spanien und Frankreich. In der Statistik liegt die "Furia Roja" vorn. 16 Spiele gewannen die Spanier, 13 die Franzosen, fünf Partien endeten unentschieden. Das letzte Pflichtspiel entschied die Équipe Tricolore für sich: 2021 gewann Frankreich das Finale der Nations League mit 2:1.

Bei Europameisterschaften trafen beide Nationen bisher viermal aufeinander. Zweimal - im Finale 1984 und im Viertelfinale 2000 - hieß der Sieger Frankreich. In der Gruppenphase 1996 trennten sich beide Teams unentschieden. Das bis dato letzte EM-Duell beider Länder gab es bei der Endrunde 2012. Damals setzte sich Spanien im Viertelfinale mit 2:0 durch und gewann später auch den Titel. Es war das erste Mal, dass eine Mannschaft zweimal in Folge Europameister wurde. Auch beim EM-Turnier 2008 hatten die Spanier triumphiert.