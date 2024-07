EM 2024 wird zur gigantischen Oranje-Party

Vor dem Halbfinale der EURO 2024 gegen England hüpfen nicht nur die Fans der Niederlande von links nach rechts. Der Hype um die Oranje-Anhänger zieht auch andere Fußball-Anhänger an, die die größte EM-Party veranstalten.

in Dortmund

Keinen Meter konnte Karim Adeyemi mehr fahren, er musste sein Auto abstellen und warten. Was anderes blieb dem Fußballprofi von Borussia Dortmund nicht übrig. Die Polizei hatte die Straße in der Nähe des Dortmunder Stadions wegen des niederländischen Fanmarsches gesperrt. Einige Oranje-Anhänger hatten den Offensivspieler in seinem Auto entdeckt und machten Selfies mit dem BVB-Star.

Normalerweise erstrahlt die Stadt an Spieltagen in Schwarz-Gelb, doch davon war vor dem Halbfinalspiel der EM 2024 zwischen den Niederlandenund England nicht viel zu sehen. Die Stadt hatte sich seit den Mittagsstunden in eine gigantische orange-farbende Party verwandelt.

Rund 100.000 Oranje-Fans waren nach Dortmund gekommen, um ihre Mannschaft anzufeuern - und um die größte Party dieser Europameisterschaft zu feiern. Bereits bei den vergangenen Spielen hatten die niederländischen Anhänger immer wieder mit ausgelassenen Fanmärschen und lustigen Gesängen sowie Tänzen auf sich aufmerksam gemacht. Die Oranje-Mania hat im Laufe des Turniers immer mehr Befürworter gefunden, der Höhepunkt aber wurde jetzt, vor dem Halbfinalspiel in Dortmund erreicht.

Ein ganzes Land hüpft von links nach rechts

Und so waren auch bei diesem Fanmarsch immer wieder andersfarbige Trikots oder orangene Shirts zu sehen, die eigentlich nichts mit der niederländischen Elftal zu tun hatten. Deutsche, österreichische oder sogar schottische Fans mischten sich unter die orange Jubeltruppe und ließen sich mitreißen. "Die Holländer machen einfach die beste Party" - da waren sich alle einig.

Vor allem wenn das entscheidende Lied gespielt wurde, gab es kein Halten mehr. Es ging "naar links und naar rechts" und danach sprangen alle in die Luft. Der Song der niederländischen Schlagerband Snollebollekes ist zu dem Hit der EM geworden.

In der Dortmunder Innenstadt feiern Fans aus ganz Europa eine große Oranje-Party Bild: Jules van Iperen/PRO SHOTS/picture alliance

Bierbecher flogen durch die Luft, die eine oder andere Leuchtkerze wurde entzündet, Fußbälle wurden in die Luft geschossen und sogar eine Jeans zum Wurfobjekt gemacht. Der Besitzer der Hose konnte allerdings nicht ausfindig gemacht werden. Nachdem die Niederländer schon Hamburg, Leipzig, München und Berlin orange eingefärbt hatten, war nun Dortmund an der Reihe - es wurde die größte friedliche Party dieser Europameisterschaft.

43.000 Fans beim Public Viewing

Wenige Stunden vor dem Anpfiff gab es dann aber doch kleinere Auseinandersetzungen als die deutlich in Unterzahl angereisten englischen Fans in der Dortmunder Innenstadt auf einige Oranje-Anhänger trafen. Die Polizei schritt ein und beruhigte die beiden Gruppen nach kurzer Zeit wieder.

Wenige Kilometer weiter auf dem Fanfest im Dortmunder Westfalenpark war dagegen alles friedlich. Den anwesenden 43.000 Fans wurde trotz zwischenzeitlicher Regenschauer ordentlich eingeheizt. Einige nutzten die kurze Zeit bis zum Anpfiff sogar für ein kleines Schläfchen im Park, bevor es dann wieder unaufhaltsam "naar links und naar rechts" ging.