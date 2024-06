Für ein Selfie mit Superstar Cristiano Ronaldo, nahm der 10-jährige Berat seinen ganzen Mut zusammen. In der 68. Minute der EM-Partie Portugal gegen die Türkei stürmte er mit seinem Handy in der Hand auf den Rasen. "Ich habe meinen Traum einfach wahr gemacht. Jetzt habe ich ein Foto mit Cristiano Ronaldo. Das kommt auf ein T-Shirt und in mein Zimmer", sagte er später in einem Interview.