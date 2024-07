EM 2024: England oder Niederlande, wer kommt ins Finale?

Ausgangslage:

Zumindest mit Blick auf die Fanscharen beider Mannschaften hat das zweite Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland Endspiel-Charakter. Wenn der Gegner für Finalist Spanien ermittelt wird, werden wohl mehr als 100.000 Fans aus den Niederlanden und England am Spielort in Dortmund sein, davon rund 80.000 Anhänger des Oranje-Teams. Die Sicherheitsbehörden erwarten dennoch eine friedliche Atmosphäre.

Sportlich haben beide Mannschaften bisher noch nicht überzeugt. Vor allem England, als Turnierfavorit gestartet, enttäuschte mit unattraktivem Fußball. "Sorry", antwortete Nationalcoach Gareth Southgate den Kritikern. "Wenn es nicht gefällt, tut es mir leid. Aber wir stehen beim vierten Turnier im dritten Halbfinale. Wir machen weiter und genießen diese Reise." Immerhin scheint die Mannschaft um Bayern-Torjäger Harry Kane das englische Trauma Elfmeterschießen hinter sich gelassen zu haben: Beim Sieg im Viertelfinale gegen die Schweiz trafen alle fünf englischen Schützen vom Punkt.

Auch das Oranje-Team zeigte bislang vor allem ergebnisorientierten, jedoch wenig begeisternden Fußball. In den Niederlanden wird diskutiert, ob Edeljoker Wout Weghorst nicht endlich eine Chance in der Startelf verdient. Bei den bisherigen fünf Spielen war der Stürmer, der in der vergangenen Saison für den Bundesligisten TSG Hoffenheim spielte, stets eingewechselt worden. Beim 2:1-Erfolg im Viertelfinale gegen die Türkei hatte Weghorst dafür gesorgt, dass die Partie zugunsten der Niederländer gekippt war.

Für Unruhe sorgte die Anreise zum Spielort Dortmund: Ihr Zug fiel wegen eines Tierunfalls aus, daher nutzte man das Flugzeug, allerdings Stunden später als ursprünglich geplant. Die obligatorische Presskonferenz am Abend vor dem Spiel musste ausfallen.

Stimmen:

Gareth Southgate (Nationaltrainer Englands): "Eine unserer Stärken in den letzten acht Jahren war, dass wir weniger Angst und weniger Hemmungen hatten, aber am Anfang war die Erwartungshaltung sehr groß. Am Ende war es beeindruckend, dass die Spieler die Ergebnisse nach Hause gebracht haben. Jetzt sind wir in der Phase des Turniers, in der es darum geht: Was ist möglich? Was ist realisierbar? Und nicht, was könnte schief gehen?"

Ronald Koeman (Nationaltrainer der Niederlande): "Für uns ist dieser Halbfinaleinzug etwas Besonderes. Wir haben dafür unser Herz auf dem Platz gelassen - und das, obwohl uns zuletzt vorgeworfen wurde, dass wir das im Gegensatz zu anderen Nationen nicht könnten."

Statistik:

Die Bilanz zwischen England und den Niederlanden ist ausgeglichen. Von den bislang 22 Spielen endeten sieben Partien mit Siegen für England, sieben mit Erfolgen der Niederländer und acht Spiele unentschieden.

Zweimal standen sich die beiden Nationen bislang bei Europameisterschaften gegenüber, beide Male in der Gruppenphase. Bei der EM 1988 in Deutschland gewannen die späteren Turniersieger aus den Niederlanden mit 3:1.

Beim 3:1-Erfolg gegen England während der EM 1988 in Deutschland erzielte Marco van Basten (Mitte) alle drei Tore für die Niederlande Bild: Sven Simon/picture alliance

Acht Jahre später setzten sich die Engländer bei ihrer Heim-EM mit 4:1 durch. Später scheiterten sie im Halbfinale nach Elfmeterschießen gegen die späteren Europameister aus Deutschland. Das bislang letzte Pflichtspiel zwischen England und den Niederlanden entschied das Oranje-Team 2019 für sich: mit einem 3:1-Erfolg nach Verlängerung im Halbfinale der Nations League.

Bei Elfmeterschießen in der K.o.-Phase von Europameisterschaften haben beide Teams übrigens negative Bilanzen. England verlor vier von sechs Shoot-Outs, darunter das Finale 2021 gegen Italien. Die Niederlande zog bei drei von vier EM-Elfmeterschießen den Kürzeren.