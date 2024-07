EM 2024: England folgt Spanien ins Finale

Die erste Halbzeit hochklassig, die zweite eher ereignisarm - so könnte man das zweite Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zwischen den Niederlanden und England in wenigen Worten beschreiben. Am Ende setzten sich die knapp mit 2:1 (1:1) durch und zogen zum zweiten Mal in Folge ins EM-Endspiel ein, wo sie auf Spanien treffen. Die Spanier hatten sich im ersten Halbfinale auch Dank Bundesliga-Profi Dani Olmo von RB Leipzig gegen Frankreich durchgesetzt.

Simons eröffnet, Kane sicher vom Punkt

Und auch beim Spiel der Niederlande gegen England war es ein Spieler der Leipziger, der die Show eröffnete: Xavi Simons eroberte den Ball, lief noch ein Stück Richtung Strafraum und zog dann aus etwa 18 Metern Torentfernung ab. Sein Schuss traf genau ins linke obere Eck (7. Minute). Ein Traumtor!

Der geht rein! Xavi Simons schaut seinem Schuss hinterher, der unhaltbar für Englands Torhüter im Tor landet Bild: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

Allerdings währte die Freude der Niederländer und ihrer zahlreichen Fans, die auf dem Weg zum Stadion in Dortmund beim Fanmarsch einen neuen Weltrekord aufgestellt hatten, nicht lange. Zehn Minuten nach der Führung hielt Verteidiger Denzel Dumfries bei einem Schuss von Harry Kane den Fuß drüber und traf Kane. Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer schaute sich die Szene noch einmal auf dem Video-Bildschirm an und entschied dann auf Strafstoß. Kane trat selbst an und verwandelte sicher (18.).

Bis zur Halbzeitpause hatten beiden Mannschaften weitere gute Chancen: Dumfries setzte vorne einen Kopfball an die Latte (30.), zwei Minuten später stoppte er hinten einen Ball von Phil Foden erst auf der Linie (32.). Später versuchte es Foden mit einem Weitschuss, der Ball traf aber nur den Außenpfosten (39.).

Spannungsabfall nach dem Seitenwechsel

Nach so vielen Höhepunkten überraschte es etwas, dass die zweite Halbzeit lange Zeit ohne weitere Chancen oder Torschüsse auskam. Erst nach 65 Minuten musste Englands Torhüter Jordan Pickford rettend eingreifen, nachdem Oranje-Kapitän Virgil van Dijk seinen Fuß in eine Freistoßflanke gehalten hatte. Zehn Minuten vor dem Ende zählte ein Treffer von Bukayo Saka nicht, weil Flankengeber Kyle Walker zuvor knapp im Abseits gestanden hatte (79.).

Schließlich fiel aber doch noch ein Tor. Mit Ablauf der 90. Spielminute spielte Cole Palmer den Ball scharf auf den eingewechselten Ollie Watkins in den Strafraum, der ein kleines Kunststück vollführte. Mit dem rechten Fuß nahm er den Ball an, legte ihn sich in einer fließenden Bewegung vor und schoss ihn dann - wieder mit rechts - aus spitzem Winkel ins lange Toreck (90.+1). Watkins war erst wenige Minuten zuvor für Harry Kane eingewechselt worden.

Die Niederländer waren geschockt und fanden keine Antwort mehr. England siegte und zog zum zweiten Mal in Folge ins EM-Finale ein. Die Niederländer verpassten ihre zweite Endspielteilnahme nach 1988.

------------------

Niederlande - England 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Simons (7.), 1:1 Kane (18., Foulelfmeter nach Videobeweis), 1:2 Watkins (90.)

Zuschauer in Dortmund: 62.000 (ausverkauft)