Tina - What's Love Got To Do With It? (1993)

Tina Turner ist eine der wenigen lebenden Legenden, denen eine Filmbiografie gewidmet wurde. Angela Bassett spielt mit Bravour die Soulsängerin, die ihre Karriere zusammen mit ihrem gewalttätigen Ehemann Ike startete, sich schließlich aus der Beziehung befreite und 1985 als Solokünstlerin mit dem Song "What's Love Got To Do With It?" ein sensationelles Comeback feierte.