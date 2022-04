Elon Musk nun doch nicht im Aufsichtsrat von Twitter

"Elon Musk hat sich entschieden, unserem Aufsichtsrat nicht beizutreten", teilte Twitter-Chef Parag Agrawal mit. Musk sollte demnach bereits am Samstag den Posten übernehmen, habe sich jedoch am Samstagmorgen dagegen entschieden. "Ich glaube, dass dies das Beste ist", so Agrawal. Man werde weiterhin offen für Musks Beitrag sein. Dies gelte generell für alle Anteilseigner, schränkte er zugleich ein.

Musk jetzt größter Aktionär bei Twitter

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass der reichste Mann der Welt 9,2 Prozent der Anteile an Twitter gekauft hatte und damit größter Aktionär wurde. In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hatte Musk angegeben, dass diese Beteiligung "passiv" sein werde. Er beabsichtige nicht, Einfluss auf wichtige strategische Entscheidungen zu nehmen.

Milliardär Musk: Schon lange als Twitter-Kritiker bekannt

Musk, mit mehr als 80 Millionen Followern selbst ein eifriger Nutzer des Onlinedienstes, ist schon lange als Kritiker von Twitter bekannt. Der Multimilliardär hat dem Unternehmen wiederholt vorgeworfen, die freie Meinungsäußerung einzuschränken. Analysten hatten deswegen erwartet, dass Musk nach dem Kauf der Twitter-Aktien bald eine aktive Rolle in dem Unternehmen einnehmen wird.

Musk fragt: "Stirbt" Twitter?

So führte er auf seinem Profil eine Umfrage durch, in der er fragte, ob die Twitter-Nutzer eine Funktion wollten, um einen Tweet nach der Veröffentlichung zu korrigieren. Nachdem eine Mehrheit sich dafür ausgesprochen hatte, erklärte das Unternehmen, diese Funktion zu testen. Zuletzt hatte Musk zudem für Aufsehen gesorgt, als er am Wochenende seine Follower fragte, ob Twitter "stirbt". Er verwies dabei darauf, dass viele Prominente mit Millionen von Followern sich nur vergleichsweise selten auf der Plattform zu Wort melden.

Am Sonntag fragte Musk Twitter-Nutzer in einer Umfrage, ob die Zentrale des Kurzmitteilungsdienstes lieber in eine Obdachlosen-Unterkunft umgewandelt werden solle, da eh niemand dort zur Arbeit auftauche. Twitter versicherte seinen Beschäftigten, dass sie auch nach der Pandemie weiterhin, soweit es in ihren Jobs möglich ist, von überall arbeiten dürfen.

In der Innenstadt von San Francisco, wo Twitter sein Hauptquartier hat, leben viele Obdachlose. Der Tweet rief einen anderen Self-Made-Milliardär auf den Plan: Amazon-Gründer Jeff Bezos verwies darauf, dass sein Konzern 2020 eine achtstöckige Obdachlosen-Unterkunft bei der Amazon-Zentrale in Seattle eingerichtet habe.

Zeitung: Twitter-Beschäftigte besorgt

Der "Washington Post" zufolge zeigen sich Twitter-Beschäftigte besorgt, dass Musk einen negativen Einfluss auf die Atmosphäre im Unternehmen haben könne. Zudem könnte der Ablauf seines Einstiegs die US-Börsenaufsicht SEC auf den Plan rufen: Musk gab das Überschreiten des Anteils von fünf Prozent später als vorgeschrieben bekannt und machte auch nicht gleich die Aufsichtsratspläne öffentlich.

