Holocaust-Mahnmal in Berlin

"Denkmal für die ermordeten Juden Europas", so lautet der offizielle Name des Mahnmals in der historischen Mitte Berlins. Es besteht aus einem wellenförmigen Feld mit 2711 Betonstelen. Seit 2005 erinnert es an die rund sechs Millionen von den Nationalsozialisten ermordeten Juden. Der unter dem Holocaust-Mahnmal gelegene "Ort der Information" dokumentiert deren Verfolgung und Vernichtung.