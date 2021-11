Elektromobilität

IAA startet in München

Die IAA in München hatte im Vorfeld mit Absagen und viel Skepsis zu kämpfen. Trotz Corona ist sie nun aber als einzige große Autoshow in diesem Jahr in Europa gestartet. Auch wenn mit deutlich weniger Besuchern gerechnet wird, bei den Neuheiten knüpft die Messe an alte Zeiten an. Vor allem die deutschen Hersteller haben jede Menge Modelle im Gepäck. Und: Sie fahren fast ausschließlich elektrisch.