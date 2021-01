Eishockey-WM in Belarus: Sponsoren kündigen Rückzug an

Der Eishockey-Weltverband entscheidet in den nächsten Tagen darüber, ob die Weltmeisterschaft in Belarus ausgetragen werden kann. In einem Videokonferenz schließt sich der Verband schon an diesem Montag zusammen, die endgültige Entscheidung wird für den 25. oder 26. Januar erwartet.

Die WM soll laut Plan vom 21. Mai bis 6. Juni dieses Jahres in den Hauptstädten der beiden Austragungsländer Belarus und Lettland stattfinden. Doch wegen des brutalen Vorgehens der belarussischen Führung um Machthaber Alexander Lukaschenko gegen Demonstranten und Oppositionelle wächst seit Monaten die internationale Kritik: Politiker, Menschenrechts-Organisationen, Sportler und Sportverbände fordern vehement, Belarus die Eishockey-WM zu entziehen - wie auch der deutsche Bundesaußenminister Heiko Maas:

Auch WM-Ausrichter Lettland stellte sich gegen seinen Co-Gastgeber. Regierungschef Krisjanis Karins bekräftigte erneut, dass er eine gemeinsame Austragung der Weltmeisterschaft mit Belarus nicht für möglich halte. Für eine mögliche alleinige Ausrichtung in Lettland gebe es allerdings noch mehrere offene Fragen, sagte Karins. Als Ersatz-Spielorte sind Dänemark und Slowenien im Gespräch.

Umstrittenes Treffen in Minsk

Dennoch weigerte sich der Eishockey-Weltverband bisher, diesen Schritt zu gehen. IIHF-Präsident René Fasel war höchstpersönlich nach Minsk gereist, um sich mit dem belarussischen Präsidenten zu treffen. Dabei zeigten Fernsehbilder des regierungsnahen Telegramsenders Pul Perwogo eine herzliche Umarmung der beiden, die den Schweizer Sportfunktionär in Erklärungsnot brachten.

Fasel ließ über die Homepage des Weltverbandes erklären, er sei mit "spezifischen Anforderungen, die die Regierung erfüllen sollte, damit die Weltmeisterschaft in Minsk stattfinden kann" gekommen. Dazu gehöre das Versprechen, friedliche Lösungen zur Verbesserung der gesellschaftspolitischen Situation im Land zu finden. "Vor allem stimmte die belarussische Regierung einem offenen und konstruktiven Dialog mit der Opposition zu, um die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 aus dem politischen Fokus zu räumen und den Sport als Mittel zu nutzen, um Menschen zusammenzubringen."

Falls der Eindruck entstanden sei, dass es sich nur um ein freundliches Treffen handelte, sei dies nicht korrekt. Man habe eine gemeinsame Eishockey-Vergangenheit , daraus sei ein besonderes Verhältnis entstanden, rechtfertigte sich Fasel bei der ARD-Sportschau. Er unterstrich allerdings die Absicht, dass Belarus Co-Gastgeber bleiben sollte und auch Lukaschenko gab sich nach dem Treffen zuversichtlich.

Sponsoren erhöhen den Druck

Doch nach dem Treffen erhöhte auch die Wirtschaft den Druck: Mehrere namhafte Sponsoren wie Hauptsponsor Skoda, Nivea und Liqui Moly kündigten ihren Rückzug an, sollte die WM in Minsk stattfinden - ein gewichtiges Argument für den Eishockey-Weltverband.

Seit der als gefälscht eingestuften Präsidentschaftswahl am 9. August gibt es zudem politische Konsequenzen für Belarus: Die EU erkennt Lukaschenko nicht mehr als Präsidenten an, mehrere Staaten erließen Sanktionen gegen einzelne Funktionäre. Auch wegen der mangelnden Corona-Schutzmaßnahmen steht das Land in der Kritik.