Eishockey-Star Leon Draisaitl verpasst Stanley-Cup-Triumph

"Viel schlechter ging es mir noch nicht, um ehrlich zu sein", sagte der deutsche Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl nach der 1:2-Niederlage seiner Edmonton Oilers im entscheidenden siebten Finalspiel der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gegen die Florida Panthers. "Es tut sehr weh gerade. Aber ich bin enorm stolz auf die Mannschaft."

Draisaitls Team hatten in der Playoff-Serie nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen fast aussichtslos zurückgelegen, dann aber mit drei Erfolgen das entscheidende siebte Spiel in Florida erzwungen. Dort platzte dann aber der Traum vom Stanley-Cup-Sieg - trotz zahlreicher Chancen. "Du bist einen oder zwei Schüsse entfernt, das Ding zu gewinnen. Jetzt musst du wieder durch 82 Saisonspiele gehen, gut genug spielen, um überhaupt wieder eine Chance darauf zu bekommen", sagte Oilers-Stürmer Draisaitl, der in diesem Spiel ohne Torerfolg blieb. "Es bricht dir das Herz."

Durststrecke kanadischer Teams geht weiter

Mit einem vierten Sieg hätte Edmonton Sportgeschichte geschrieben und als erst zweites Team der NHL-Geschichte nach drei Pleiten zum Auftakt die Serie noch für sich entschieden. Zum bislang einzigen Mal war das den Toronto Maple Leafs vor 82 Jahren gelungen. Auch die Durststrecke kanadischer Teams wäre vorbei gewesen: Seit 1993, als die Montreal Canadians den Stanley-Cup gewonnen hatten, kam der NHL-Meister immer aus den USA. Für Edmonton war es die dritte Niederlage der Vereinsgeschichte in einer Finalserie. Den bislang letzten ihrer insgesamt fünf NHL-Triumphe feierten die Kanadier 1990.

Sportliche Zukunft Draisaitls ungeklärt

Ob der deutsche Eishockey-Star Draisaitl auch in der kommenden Saison noch für die Oilers auf Torejagd geht, ist offen. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft nach der kommenden Spielzeit aus. Will Edmonton nicht riskieren, einen der besten Profis der Liga ohne Gegenwert zu verlieren, müssen sich beide Parteien in den kommenden Monaten auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen - oder der Stürmer läuft zukünftig womöglich erstmals in seiner nun bereits zehn Jahre andauernden NHL-Karriere in einem anderen Trikot auf.

2020 war Draisaitl als erster deutscher Eishockeyprofi zum besten Spieler der NHL-Saison gekrönt worden. In jener Spielzeit war er auch bester Scorer, also der Spieler der besten Eishockey-Liga der Welt mit den meisten Toren und Vorlagen. In Deutschland wurde er zum "Sportler des Jahres 2020" gewählt. Draisaitls großer Traum, den Stanley-Cup zu gewinnen, bleibt jedoch weiter unerfüllt.

