Eishockey-Profi Adam Johnson stirbt nach Unfall auf dem Eis

Trotz erster Hilfe auf dem Eis, konnte Adam Johnsons Leben nicht gerettet werden. Der 29 Jahre alte Eishockey-Profi der Nottingham Panthers hatte durch die Schlittschuhkufe eines anderen Spielers eine Schnittverletzung am Hals erlitten. Zwar wurde er nach dem tragischen Unfall notversorgt und ins Krankenhaus gebracht, doch kam jede Hilfe zu spät. Die Begegnung der Panthers im Challenge-Cup bei den Sheffield Steelers vor rund 8000 Zuschauern wurde wegen des Vorfalls abgebrochen.

Der aus dem US-Bundesstaat Minnesota stammende Johnson hatte in der vergangenen Saison noch in der Deutschen Eishockey Liga für die Augsburger Panther gespielt. Wie am Montag bekannt wurde, ermittelt die Polizei zum Tod Johnsons. Allerdings, hieß es in den Medien, sei das in so einem Fall "ein normales Vorgehen". Die Beamten waren am Samstag direkt nach dem Unglück zur Arena in Sheffield gerufen worden.

Alle Spiele am Sonntag verschoben

"Adam, unsere Nummer 47, war nicht nur ein hervorragender Eishockeyspieler, sondern auch ein großartiger Teamkollege und ein unglaublicher Mensch", schrieben die Nottingham Panthers auf der Online-Plattform X. Der Verein werde ihn sehr vermissen und niemals vergessen.

Die britische Eishockeyliga Elite League verschob alle ursprünglich für Sonntag angesetzten Spiele aufgrund der Todesnachricht. "Die Eishockeyfamilie trauert um Adam Johnson", erklärten die Augsburger Panther. "Wir sind in Gedanken bei Adams Freundin, seiner Familie und Teamkollegen sowie allen Eishockeyfans und Offiziellen, die das schreckliche Unglück mit ansehen mussten."

Johnsons Freundin Ryan Wolfe verabschiedete sich am Montag in einer Story auf Instagram mit emotionalen Worten von dem 29-Jährigen. "Mein süßer, süßer Engel. Ich werde dich immer vermissen und immer lieben", schrieb sie. Johnsons Mutter Kari Johnson schrieb auf Facebook, sie habe "die Hälfte meines Herzens verloren".

Der Text wurde am 30. Oktober aktualisiert.

asz/jst/ww (dpa)