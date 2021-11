Eis-Requiem - Der Gesang sterbender Eisberge

Der Geophysiker Ludovic Moreau will einem Geheimnis auf die Spur kommen: Warum schmilzt das Packeis in der Arktis schneller als in den Vorhersagen? Mit fünf anderen Wissenschaftlern reist er in die Nähe des Nordpols, nach Svalbard in Norwegen. Auf einem zugefrorenen See bohren sie Löcher ins Eis und platzieren seismische Sensoren darin. Das schmelzende Eis erzeugt Geräusche, die wie Gesang klingen. Dieser Gesang könnte helfen, das Geheimnis des Packeises und seines Rückgangs zu lüften.