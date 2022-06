DW Nachrichten

Einwohner von Kiew befürchten zweiten Angriff

Während sich die Kämpfe in der Ukraine auf den Osten des Landes konzentrieren, ist in der Hauptstadt wieder so etwas wie Alltag eingekehrt. Doch viele fürchten, die russischen Truppen könnten erneut versuchen, Kiew anzugreifen.