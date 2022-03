Eintreten für Meinungs- und Medienfreiheit: DW Akademie baut Präsenz in Burkina Faso aus

Die Feier anlässlich der Eröffnung findet in Präsenz zahlreicher Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Medien und der Medienentwicklungszusammenarbeit statt, darunter Dr. Andreas Pfaffernoschke, deutscher Botschafter in Burkina Faso, und Carsten von Nahmen, Managing Director der DW Akademie. Außerdem sind burkinische Partnerorganisationen der DW Akademie vertreten, wie Fasocheck, EducommunikAfrik, Réseau d'Initiatives de Journalistes (RIJ) und Radio Vénégré, sowie von der DW Akademie im Land zertifizierte Trainerinnen und Trainer.

Seit dem Start ihres Engagements in Burkina Faso im Jahr 2015 – damals aus einer umgebauten Garage der Hanns-Seidel-Stiftung – hat die DW Akademie ihr Engagement vor Ort kontinuierlich ausgebaut und zusammen mit Partnerorganisationen zahlreiche Aktivitäten und Workshops zur Medienentwicklung im Land koordiniert. Die übergeordneten Ziele: "Benachteiligten Bevölkerungsgruppen eine Stimme geben, innovative Dialogformate anstoßen, Projektträger vernetzen und zur Verständigung beitragen", so Program Director Carine Debrabandère.

Büroeröffnung ist Zeichen des Erfolgs

Die DW Akademie ist seit 2020 offiziell als Nichtregierungsorganisation nach burkinischem Recht registriert. Die Büroeröffnung ist für die DW Akademie wie ihre Partnerorganisationen ein Zeichen des Erfolgs und der Wertschätzung der Arbeit vor Ort.

In den vergangenen sieben Jahren haben terroristische Attentate Burkina Faso erschüttert. Mehr als 1,5 Millionen Binnengeflüchtete stellen die Gesellschaft jeden Tag vor neue Herausforderungen. Die Arbeit der DW Akademie in Burkina Faso, sowie seit 2018 den Nachbarländern Mali und Niger, wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert.

Ein Schwerpunkt sind innovative Dialogformate und der Kampf gegen Falsch- und Desinformation. "Die Präsenz der DW Akademie in der krisengeschüttelten Sahelzone ist gerade in der aktuellen Situation eminent wichtig. Mit unserer lokalen Partnerorganisation Fasocheck stellen wir uns zum Beispiel konsequent gegen Desinformation und 'Fake News' in der Region", sagt Carsten von Nahmen, Managing Director der DW Akademie. Außerdem widmet sich die DW Akademie in Burkina Faso der Förderung von Medienkompetenz. Seit 2022 arbeiten die Partnerorganisationen verstärkt mit Binnengeflüchteten.

Die DW Akademie ist das Zentrum der Deutschen Welle für internationale Medienentwicklung, journalistische Aus- und Fortbildung und Wissensvermittlung. Mit ihren Projekten stärkt sie das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung und ungehinderten Zugang zu Informationen. Die DW Akademie befähigt Menschen weltweit, auf Basis verlässlicher Fakten und eines konstruktiven Dialogs freie Entscheidungen zu treffen.