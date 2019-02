Eintracht Frankfurt vergibt Sieg bei Schachtjor

Die Siegesserie von Eintracht Frankfurt in der Europa League ist beendet. Der Bundesligist kam im Hinspiel der Zwischenrunde am Donnerstagabend in Charkiw beim ukrainischen Meister Schachtjor Donezk trotz über 80 Minuten in Überzahl nur zu einem 2:2 (1:1). Martin Hinteregger (7.) und Filip Kostic (50.) brachten die Hessen zweimal in Führung. Marlos (10.) per Foulelfmeter und Taison (67.) gelangen jeweils die Ausgleichstreffer. Die Gastgeber spielten von der elften Minute an in Unterzahl, nachdem Taras Stepanenko die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Die Frankfurter hatten zuvor alle ihre sechs Gruppenspiele gewonnen. Trotz des Remis haben sie im Rückspiel am Donnerstag kommender Woche im eigenen Stadion gute Chancen, das Achtelfinale zu erreichen.

Spiel verpasst? Dann können Sie hier im DW-Liveticker nachlesen:

-------

DONEZK - FRANKFURT 2:2 (1:1)

Die Eintracht kehrt mit einem 2:2-Unentschieden nach Frankfurt zurück. Vor dem Spiel wäre der Bundesligist sicher damit zufrieden gewesen. Hinterher müssen sich die Frankfurter vorwerfen lassen, aus der Überzahl über mehr als 80 Minuten zu wenig gemacht und einen unnötigen Ausgleichstreffer kassiert zu haben.

ABPFIFF!

90. Minute +3: Noch mal eine Chance für Frankfurt: Da Costa kommt nach einem Freistoß zum Kopfball, Ismaily klärt in höchster Not.

90. Minute +1: WECHSEL bei Donezk: BOLBAT ersetzt Junior Moraes.

90. Minute +1: Vier Minuten werden nachgespielt.

90. Minute: Nach einer Flanke von Willems kommt da Costa fünf Meter vor dem Tor an den Ball, sein Volleyschuss geht jedoch am Kasten von Schachtjor vorbei.

87. Minute: Krampf bei Junior Moraes, Hinteregger hilft dem Stürmer von Donezk, indem er dessen Bein streckt. Eine faire Geste.

86. Minute: Kostics Schuss aus zehn Metern landet auf der Tribüne. Der Ball war auch schwer zu nehmen.

84. Minute: GELB gegen Frankfurts GACINOVIC nach einem Foul an Taison.

82. Minute: Nach einer Ecke setzt sich erneut Hinteregger im Sprungduell gegen seine Gegenspieler durch, sein Kopfball fliegt jedoch übers Tor.

82. Minute: WECHSEL auch bei der Eintracht: DE GUZMAN kommt für Fernandes.

80. Minute: WECHSEL bei Donezk: MALYSHEW ersetzt Kowalenko.

78. Minute: Nach einer Ecke von da Costa setzt Hinteregger einen Kopfball ganz knapp links neben den Pfosten.

77. Minute: GELB gegen KRIWZOW.

75. Minute: Endlich mal wieder eine Gelegenheit für Frankfurt: Rebic setzt Jovic in Szene, doch dessen Schuss aus 14 Metern geht rechts am Tor vorbei.

74. Minute: Vielleicht würde den Frankfurter jetzt ein Wechsel helfen. Sie versuchen, wieder Ruhe ins Spiel zu bringen.

71. Minute: Die Eintracht hat komplett den Faden verloren, zehn Spieler von Donezk wittern Morgenluft: Geht da noch mehr?

69. Minute: WECHSEL bei Schachtjor: SOLOMON ersetzt Marlos, den Torschützen zum 1:1.

67. Minute: TOOOOR für Donezk! TAISON schlenzt den Ball zum 2:2 ins rechte Eck des Frankfurter Tors, keine Abwehrchance für Trapp. Da war die Eintracht-Abwehr allzu sorglos und wurde dafür bestraft. Das durfte dem Bundesligisten eigentlich nicht passieren.

Taison (l.) setzt zum Jubellauf an, nachdem er das 2:2 für Donezk erzielt hat

62. Minute: Fast der Ausgleich für Donezk. Riesenparade von Trapp, nachdem Ismaily drei Eintracht-Profis ausgetanzt hat und aus fünf Metern abgezogen hat. Zu Recht schimpft der Frankfurter Torwart mit seinen Vorderleuten.

61. Minute: Die nächste Chance für die Eintracht: Kostic flankt, Jovic köpft aus sieben Metern - links am Tor vorbei.

60. Minute: Schachtjor-Keepr Pjatov lenkt einen Freistoß von Rebic über die Latte. Der hätte gepasst.

56. Minute: Die 3000 Eintracht-Fans, die den langen Weg in die Ukraine auf sich genommen haben, feiern ihre Mannschaft schon jetzt.

53. Minute: Nach einer Ecke von Willems zieht Kostic von der Strafraumgrenze ab, der Ball zischt knapp links am Pfosten des Tors von Schachtjor vorbei.

50. Minute: TOOOOR für Frankfurt! KOSTIC! Jovic flankt von rechts, Kostic drückt völlig freistehend den Ball aus drei Metern über die Linie, 2:1 für die Eintracht.

Kostic (l.) freut sich über seinen Treffer zum 2:1 für die Frankfurter

47. Minute: Kostic trifft nach Jovics Vorarbeit vier Meter vor dem Tor den Ball nicht richtig, Willems hat die Chance zum Nachschuss, nutzt sie jedoch nicht.

46. Minute: Weiter geht's. WECHSEL bei der Eintracht: WILLEMS spielt jetzt für Rode.

-------

Bisher läuft das Spiel ganz nach dem Geschmack der Frankfurter. Die Eintracht ging früh durch das Tor von Hinteregger (7.) in Führung und ließ sich auch durch den schnellen Ausgleich per Foulelfmeter durch Marlos (10.) nicht aus dem Konzept bringen. Seit dem Platzverweis gegen Stepanenko (11.) kontrollieren elf Frankfurter gegen zehn Schachtjor-Profis das Spiel. Was häufig noch fehlt, ist der letzte Pass und damit die Torgefahr.

HALBZEIT!

45. Minute +1: Zwei Minuten werden nachgespielt.

43. Minute: Donezk lauert in Unterzahl auf Konter. Die Frankfurter müssen konzentriert bleiben.

41. Minute: Gacinovic zieht aus 18 Metern ab, Pjatow klärt zur Ecke. Die bleibt folgenlos.

40. Minute: Rebic tanzt drei Abwehrspieler aus, seine Flanke innen kommt dann aber überhastet. Keine Mühe für Torwart Pjatow.

37. Minute: Frankfurt versucht, die Donezk-Abwehr über die Flügel auszuhebeln - das richtige Rezept. Im Augenblick fehlt der letzte Pass.

35. Minute: Schiri Taylor holt sich die beiden 11er, Marlos und Gacinovic, nach einer Rangelei zwischen beiden und redet ihnen ins Gewissen.

34. Minute: Gacinovic ist bisher der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der Eintracht.

29. Minute: Die Frankfurter machen bisher ein gutes Spiel. Der Führungstreffer der Gäste liegt in der Luft.

26. Minute: Nächste Chance der Eintracht: Rebic gerät ein bisschen zu weit nach links, sein Schuss geht zwei Meter am Tor vorbei.

24. Minute: Fast das 2:1 für die Frankfurter. Nach einem schnellen Angriff über Hasebe und Gacinovic hebt Jovic den Ball knapp über das Tor der Ukrainer. Hinter dem Top-Torjäger der Bundesliga (14 Treffer) sind einige europäische Spitzenvereine her, darunter angeblich Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Chelsea.

20. Minute: Trapp klärt per Faust nach dem Freistoß von rechts. Die Eintracht-Abwehr bekommt jedoch zunächst den Ball nicht weg, was ohne Folgen bleibt.

19. Minute: GELB gegen Eintracht-Mittelfeldspieler FERNANDES nach einem Foul an Marlos.

16. Minute: Das war eine turbulente erste Viertelstunde: zwei Tore, ein Platzverweis. Donezk steht jetzt zu zehnt natürlich tief in der eigenen Hälfte. Was kann die Eintracht aus der Überzahl machen?

14. Minute: Der Freistoß von Kostic aus 20 Metern geht übers Tor von Schachtjor.

11. Minute: GELB-ROT gegen STEPANENKO nach einem Foul an Rode! Donezk also nur noch zu zehnt. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung von Schiri Taylor.

10. Minute: TOOOOR für Donezk! MARLOS verwandelt den Foulelfmeter zum 1:1. Eintracht-Torwart Trapp war noch am Ball, konnte den Treffer aber nicht verhindern.

Marlos (3.v.l.) verwandelt den Foulelfmeter zum 1:1, Torwart Trapp kommt fast noch dran

9. Minute: Elfmeter für Donezk! Ndicka hat Junior Moraes im Strafraum zu Fall gebracht.

7. Minute: TOOOOR für die Eintracht! Nach dem Freistoß von links von Rode kommt HINTEREGGER fünf Meter vor dem Kasten frei zum Kopfball und netzt ein! Schachtjor-Torwart Pjatov kommt erst hinter der Torlinie an den Ball. 0:1!

Auftakt nach Maß: Hinteregger (r.) hat für die Eintracht getroffen

6. Minute: GELB gegen STEPANENKO nach einem harten Foul gegen Eintracht-Stürmer Rebic.

5. Minute: Mutiger Beginn der Eintracht. Gacinovic versucht da Costa in Szene zu setzen, doch der rennt sich in der Schachtjor-Abwehr fest.

2. Minute: Erster Schuss aufs Tor. Doch Gacinovic trifft den Ball nicht richtig, rechts am Tor von Donezk vorbei.

1. Minute: Der Ball rollt in Charkiw, wo Donezk wegen des Konfliktes zwischen der Ukraine und Russland seine Heimspiele austrägt.

--------

21.00 Uhr: Vor dem Spiel gibt es eine Schweigeminute für Emiliano Sala. Der argentinische Fußballprofi war bei einem Flugzeugabsturz über dem Ärmelkanal ums Leben gekommen.

20.59 Uhr : Schiedsrichter der Partie ist der Engländer Anthony Taylor. Unter den 29.000 Zuschauer im Stadion in Charkiw sind auch 3000 Eintracht-Fans.

20.58 Uhr: Für den ukrainischen Meister ist es das erste Pflichtspiel des Jahres. Das ist die Startelf von Schachtjor Donezk: Pjatow - Butko, Krywzow, Chotscholawa, Ismaily - Stepanenko, Alan Patrick - Marlos, Kowalenko, Taison - Junior Moraes

20.56 Uhr: Hütter lässt überraschend den bisher so treffsicheren Sebastien Haller zunächst auf der Bank. Für ihn steht Mijat Gacinovic in der Startelf. "Mijat kann im Mittelfeld auch defensiv mithelfen", begründet der Eintracht-Coach seine Entscheidung. Das ist die Startelf der Frankfurter: Trapp - Hinteregger, Hasebe, N'Dicka - da Costa, G. Fernandes - Rode, Kostic - Gacinovic - Jovic, Rebic.

20.52 Uhr: "Wir müssen defensiv kompakt stehen", sagt Adi Hütter. "Eine taktisch hervorragende Leistung ist nötig, damit wir uns eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche in Frankfurt erspielen."

20.50 Uhr: Die Frankfurter haben als erste deutsche Mannschaft überhaupt einen perfekten Durchmarsch durch die Europa-League-Vorrunde hingelegt: sechs Spiele, sechs Siege. Doch dafür können sie sich heute nichts kaufen. Es geht wieder bei Null los.

20.48 Uhr: "Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Es geht um jedes Tor", sagt Eintracht-Trainer Adi Hütter vor dem Hinspiel der ersten K.o.-Runde in der Europa League. Im Auswärtsspiel beim ukrainischen Meister Schachtjor Donezk will der Bundesligist den Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale legen.

20.45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!