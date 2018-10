Eintracht Frankfurt demontiert Fortuna Düsseldorf

EINTRACHT FRANKFURT - FORTUNA DÜSSELDORF 7:1

Eintracht Frankfurt hat sich mit einem Kantersieg über Fortuna Düsseldorf in die Verfolgergruppe der Fußball-Bundesliga geschoben und den Aufsteiger ans Tabellenende gestoßen. Star des Abends war dabei Luka Jovic. Gleich fünfmal traf der Stürmer für die Eintracht (27./34./55./69./72. Minute). Die Hessen gewannen am Freitagabend 7:1 (3:0) und haben nun 13 Punkte, die Fortuna rutschte wegen der schlechteren Tordifferenz mit fünf Zählern noch hinter den punktgleichen VfB Stuttgart. Die Düsseldorfer bekamen die Eintracht-Angreifer Luka Jovic und Sébastien Haller nie in den Griff. Haller war zweimal erfolgreich (21., Handelfmeter/50.). Das Tor für die Gäste schoss Dodi Lukebakio (53.).

--------

Schlusspfiff!

86. Minute: Der fünfache Torschütze Jovic bekommt seinen Abgang: Hütter holt ihn vom Platz. Das ganze Stadion applaudiert. Für ihn kommt Branimir Hrgota.

85. Minute: Und weiter singen die Frankfurter Fans von der Deutschen Meisterschaft. Wer mag es ihnen in der Euphorie des Augenblicks verdenken?

80. Minute: Frankfurt kann das jetzt ganz in Ruhe hier herunterspielen. Düsseldorf hat längst aufgegeben. Bleibt nur die Frage: Erhöht die Eintracht noch auf acht Tore?

Solche Abende schweißen zusammen. Was geht bei der SGE in dieser Saison?

77. Minute: Adi Hütter hat diese Mannschaft nach zahlreichen Abgängen, von denen Trainer Kovac und Leader Boateng nur die namhaftesten waren, nicht nur stabilisiert. Er hat die Eintracht weiter verbessert. Und mit einem WM-Helden wie Rebic fehlt sogar noch einer der Besten. Das könnte eine tolle Saison für Frankfurt werden.

75. Minute: Haller kontert sich in den Strafraum und scheitert am Ende nur knapp an Zimmermann. Fast das 8:1 für die Frankfurter. Düsseldorf ist angezählt und taumelt nahe am völligen K.o.

⚽ 72. Minute: TOOOOR! Für Frankfurt! Das 7:1 - und durch wen? Natürlich. Jovic!!! Haller mit einer Zuckerflanke in den Strafraum, dort steigt Jovic hoch wie ein Delfin, der aus dem Wasser schießt, und er trifft per Kopf. Sein fünftes Tor an diesem Abend. Ihn feiern sie hier die ganze Nacht.

⚽ 69. Minute: Luka Jovic! TOOOOR für die Eintracht. Unglaublich. Der vierte Treffer für Jovic und wieder ist es ein schöner. Er zirkelt den Ball aus zwölf Metern an den linken Pfosten und von dort prallt das Spielgerät ins Tor.

67. Minute: Schöner Freistoß durch Jonathan de Guzmán. Sein Schuss aus rund 20 Metern senkt sich Richtung linker Winkel, geht aber knapp über das Tor.

66. Minute: Die Eintracht kann das Spiel jetzt ganz locker herunterspielen. Düsseldorf versucht zwar, mehr zu stören, wirkt dabei aber nicht wirklich zwingend.

62. Minute: Während Frankfurt mit diesem Spiel nun auf die Europa-League-Plätze klettert, rutscht die Fortuna in der virtuellen Tabelle auf den letzten Platz ab. Das Abstiegsgespenst spukt durch die NRW-Landeshauptstadt.

61. Minute: Frankfurt ist weiter schneller und agiler. Düsseldorf hat alle Hände voll zu tun, die Eintracht-Spieler zu verfolgen und irgendwie vom Ball zu trennen. An Spielgestaltung ist nicht zu denken.

So leicht ist Fußball manchmal: Jovic gelingt an diesem Abend fast alles.

58. Minute: Trapp geht vom Platz. Für ihn kommt Ersatzkeeper Rönnow. Trapp scheint angeschlagen zu sein.

56. Minute: Pyro-Feuer leuchten im Block der Düsseldorfer. Frust in Rot. Der Stadionsprecher fordert die F95-Fans auf, das Zündeln zu unterlassen.

⚽ 55. Minute: TOOOOR! Na wer wohl: Jovic trifft zum dritten. Nur 67 Sekunden nach dem Tor für Düsseldorf trifft der Stürmer der Eintracht erneut und erhöht auf 5:1. Hier ist was los.

⚽ 52. Minute: TOOOOR für Düsseldorf. Nanu? Dodi Lukebakio Ngandoli macht mit einem Schlenzer ins lange Eck das 4:1. Schön in Robben-Manier nach innen gezogen und den Ehrentreffer erzielt.

51. Minute: Die Fortuna zeigte sich zunächst motivierter und dann der nächste Tiefschlag. Eintracht macht hier glasklar, das dieses Spiel bereits entschieden ist. Und Düsseldorf verteilt in der Defensive weiter Geschenke an die Gastgeber.

⚽ 50. Minute: TOOOOOOR! 4:0 durch einen schönen Heber made by Haller. Düsseldorf geht in Frankfurt unter.

49. Minute: Neu im Spiel sind: Stendera für Torró bei der Eintracht. Ngandoli für Bodzek und Barkok für Sobottka.

47. Minute: Benito Raman prüft direkt mal Kevin Trapp. Vielleicht hat die Fortuna dieses Spiel doch noch nicht aufgegeben.

46. Minute: Weiter gehts, die zweite Hälfte läuft!

Was für ein Tor: Jovic trifft in der Rückwärtsbewegung - ganz starke Ballbehandlung

Frankfurt mit Gute-Laune-Fußball! Drei Tore, zwei Mal Latte und jede Menge Zug nach vorne. Es macht einfach Spaß dieser Eintracht zuzusehen. Das 2:0 durch Jovic per Seitfallzieher markiert den Höhepunkt dieser SGE-Show, in der Düsseldorf nur eine Zuschauerrolle hat. Die Spannung ist raus, bleibt die Hoffnung auf noch mehr Tore...

HALBZEIT

45. Minute: Und schon wieder die Latte! Kopfball von Ndicka an die Querstange. Düsseldorf schaut den Eintracht-Spielern nur zu. Viel Arbeit für Trainer Funkel in der Pause.

44. Minute: Die Fortuna mal im Angriff. Sobottka bekommt eine Ecke freistehend auf den Fuß, verzieht den Schuss aber völlig. Sinnbildlich.

42. Minute: Frankfurt traut sich jetzt alles. Auch Torschüsse aus 40 Metern. Gacinovic sieht, dass Rensing ein bisschen weit vor dem Tor steht, zieht den Ball aber übers F95-Tor.

40. Minute: "Seht ihr Bayern, so wird das gemacht!", singen die Fans der Eintracht. Kleine Spitze Richtung München.

36. Minute: Und fast das 4:0 für die Frankfurter. Torro zieht aus der Distanz ab. Rensing lenkt den Ball an die Latte.

⚽ 33. Minute: TOOOOOR! 3:0 für Düsseldorf und wieder ist es Jovic! Ganz schlecht verteidigt von der Fortuna. Haller flankt in den Strafraum und gefühlt darf jeder Frankfurter mal ran. Am Ende zieht Jovic aus der zweiten Reihe ab und trifft trocken ins rechte Eck.

33. Minute: Frankfurt oder die Leichtigkeit des Kickens. Der Pokalsieger hat sich richtig freigespielt. Das Team macht nach anfänglichem Fehlstart inzwischen richtig Laune und die Eintracht-Fans feiern ihre Mannschaft, den Spielstand und sich selbst.

Immer einen Schritt zu spät: Fortuna Düsseldorf sieht bei der Eintracht nur die Rücklichter

29. Minute: Alles schon entschieden? Die Eintracht führt früh mit 2:0 und Düsseldorf ist offensiv aktuell doch etwas limitiert. Der Plan, hier lange die "0" zu halten, ist jedenfalls nicht aufgegangen.

⚽ 27. Minute: TOOOOR! Jovic trifft zum 2:0! Und wie! Gacinovic flankt von links in vollem Lauf und in der Mitte fliegt Jovic durch die Luft und verwandelt artistisch per Seitfallzieher... Irre.

24. Minute: Und so kam es zum Handelfmeter: Schiedsrichter Aytekin hatte nach Videobeweis auf den Elfmeterpunkt gezeigt, weil Sobottka im Strafraum den Ball mit der Hand berührt. Genauer gesagt: Der Ball fliegt ihm an die ausgestreckte Hand. Eine "unnatürliche Armhaltung" wie das Regelbuch sagt, dabei ist ein ausgestreckter Arm in der Laufbewegung durchaus natürlich. Wie dem auch sei: Der Elfmeter ist auf Basis des Regelwerks korrekt und die Eintracht führt.

21. Minute: Verdiente Führung für die Eintracht, die viel Druck macht und die diese drei Punkte unbedingt in Frankfurt behalten möchte.

⚽ 20. Minute: TOOOOOR! Haller trifft gegen Rensing, 1:0 für die Eintracht!!

19. Minute: Handelfmeter für Frankfurt!

18. Minute: Die bislang beste Chance des Spiels! Doch die Eintracht scheitert... Luka Jovic wird bei einem schnellen Konter steil geschickt und rennt allein auf Keeper Rensing zu - und vergibt. Der Ball geht knapp vorbei.

17. Minute: Die Eintracht kann die Fortuna gut am Strafraum festnageln. Aktuell kaum Luft für die Düsseldorfer für einen Entlastungsangriff.

14. Minute: Schöner Konter Eintracht! Haller flankt von rechts auf die andere Seite. Dort lauert Kostic, der aber Schwierigkeiten hat, den scharf reingeflankten Ball richtig zu verwerten. Sein Zuspiel/Schuss geht am langen Pfosten vorbei.

10. Minute: Die Eintracht erhöht den Druck. Da Costa bedient Haller. Doch der ist überfordert und verliert den Ball.

8. Minute: Da Costa und Gacinovic kombinieren schön, aber ohne das Auge für ihre Position. Schiedsrichter Deniz Aytekin entscheidet zurecht auf Abseits, weil Da Costa zu weit vorne stand.

6. Minute: Die Fortuna im Spielaufbau fehlerhaft und zu ungestüm. Ergebnis: Aktuell ist das Konterspiel der Fortuna für die Eintracht relativ leicht zu verteidigen.

4. Minute: Düsseldorf steht massiv hintendrin mit einer Fünferkette und hoher Laufbereitschaft. Ein früher Hinweis, in welche Richtung diese Partie verlaufen könnte.

ANPFIFF

20:30 Uhr: Beste Stimmung in Frankfurt. Fangesänge, lachende Spieler, Freitagabend-Vorfreude. Es kann losgehen.

20:25 Uhr: Erfahrung: Häufiger als der 64-jährige Friedhelm Funkel saß kein aktueller Erstliga-Coach auf der Bank. Hilft das im Abstiegskampf?

20:23 Uhr: Während die Eintracht weiter nach oben schielt, zeigte die Tendenz bei den Düsseldorfern zuletzt bergab. Die letzten drei Pflichtspiele endeten mit einer Niederlage. Aktuell liegt die Elf von Trainer Funkel auf Rang 17, einem Abstiegsplatz.

20:06 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Deniz Aytekin

20:05 Uhr: Und so spielt die Eintracht: Trapp - Abraham, Hasebe, N'Dicka - da Costa, Torró, Kostic - de Guzmán, Gacinovic - Haller, Jovic

20:05 Uhr: So beginnen die Gäste der Fortuna aus Düsseldorf: Rensing - Ayhan, Bodzek, Kaminski - Mat. Zimmermann, J. Zimmer - Morales, Sobottka - Stöger - Raman, Ducksch

19:55 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker! Die Bundesliga kehrt aus der Länderspielpause zurück und diskutiert heftig über die Medienschelte der Bosse des FC Bayern München? Gerechtfertig? Überzogen? Völlig daneben? Diskutieren Sie mit uns auf Twitter @DW_Sport - und verfolgen Sie hier die erste Partie des 8. Spieltags: Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf.