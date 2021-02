Eintracht Frankfurt besiegt die Bayern, Leverkusen kriselt weiter

Rekordmeister Bayern München strauchelt unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw im Titelkampf der Fußball-Bundesliga. Der Tabellenführer unterliegt bei Eintracht Frankfurt mit 1:2 (0:2) und könnte bei einem Sieg von Verfolger RB Leipzig am Sonntag noch einmal unter Druck geraten. Daichi Kamada (12. Minute) und Amin Younes (31.) treffen für die Frankfurter, die weiter Kurs auf die erstmalige Teilnahme an der Champions League halten. Das 26. Saisontor von Robert Lewandowski (53.) war für die Bayern am Ende zu wenig. Der Rekordmeister ist nach dem 3:3 gegen Bielefeld und der Pleite in Frankfurt seit zwei Spielen sieglos - welch seltenes Phänomen!

Leverkusen rettet in letzter Sekunde einen Punkt

Bayer Leverkusen hat seine Abwärtstendenz auch in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt, eine weitere Niederlage aber gerade noch vermieden. Das Werksteam schaffte durch einen Treffer kurz vor dem Abpfiff ein 1:1 (0:1) beim FC Augsburg. Edmond Tapsoba erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit den Ausgleich. Florian Niederlechner hatte bereits in der fünften Minute zur Führung für die Augsburger getroffen, die den ersten Sieg nach zuletzt drei Niederlagen verpassten. Der Ausgburger Stürmer profitierte dabei von einem Aussetzer des Leverkusener Torhüters Niklas Lomb. Als der einen Rückpass aus dem eigenen Strafraum weit nach vorne schlagen wollte, trat er über den Ball. Niederlechner schnappte sich das Leder und staubte ab (5.).

Bitterer Nachmittag für Niklas Lomb, den Ersatzmann von Stammkeeper Lukas Hradecky

"Wir haben zwar noch ein Tor in letzter Sekunde geschossen, aber es ärgert mich natürlich brutal, das ich so gepatzt habe", sagte Lomb nach dem Spiel bei Sky. "Schade, dass es nur zu einem Punkt gereicht hat."

Nach dem von Lomb verschuldeten frühen Gegentreffer tat sich Bayer schwer, überhaupt zu Chancen zu kommen. Augsburg verteidigte geschickt und hätte den Sieg durchaus verdient gehabt. Doch dann gelang Tapsoba doch noch der "Lucky Punch". Doch auch der eine Punkt hilft der Werkself nicht weiter: Für den Tabellen-Fünften beträgt der Rückstand auf einen Champions-League-Platz nun bereits fünf Punkte.

Schalke 0:4!

Chancenlos: Das 0:4 im Derby gegen den BVB bringt Schalke dem Abstieg näher

Schon vor dem Derby gegen den BVB sind die Schalker Hoffnungen, den Abstieg noch zu verhindern eher gering. Und die 4 ist heute die Zahl des Tages beim beispiellos abgestürzten Revierklub. Denn nach vier Gegentoren gegen den Erzrivalen aus Dortmund ist der vierte Abstieg der Klubgeschichte von Schalke 04 wohl nur noch theoretisch abzuwenden. Wo sollen die Punkte für ein Team herkommen, dessen größte Leistung im prestigeträchtigen Duell gegen den BVB die Tatsache ist, dass man 40 Minuten lang versucht hat, mitzuspielen? Doch dann ebnet Stambouli dem Gegner mit einem haarsträubenden Ballverlust den weg, Jadon Sancho muss nur noch vollenden (42.). Auch bei den anderen drei Toren zeigt sich die um Klassen höhere individuell Qualität. Haaland trifft mit einem technisch anspruchsvollen Seitenfallzieher noch vor der Pause zum 2:0. Guerreiro (60.) und erneut Dortmunds Topstürmer Haaland (79.) machen das Schalker Debakel perfekt.

Union kann doch noch gewinnen

Besser läuft es für Union Berlin, das doch noch gewinnen kann. Nach fünf Partien ohne Sieg in der Liga setzen sich die Eisernen mit 1:0 (0:0) gegen beim SC Freiburg durch und ziehen in der Tabelle am Team von Trainer Christian Streich vorbei. Grischa Prömel (64.) erzielte den Siegtreffer für die Hauptstädter im Breisgau. Alle bisherigen Punktspiele in Freiburg hatte Union Berlin nicht gewinnen können. Für Freiburg war es die erster Heimniederlage nach sieben Begegnungen ohne Pleite.

Gladbach patzt gegen Mainz

Auch der Treffer von Lars Stindl kann die Niederlage gegen Mainz nicht verhindern

Borussia Mönchengladbach erleidet nach dem Wechsel-Theater um Trainer Marco Rose im Kampf um die Europacup-Plätze einen herben Rückschlag. Der fünfmalige deutsche Meister unterliegt dem abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 mit 1:2 (1:1) im eigenen Stadion und geht dadurch mit einer Hypothek in die wegweisenden Spiele in Liga, Champions League und DFB-Pokal. Auch der zwischenzeitliche Ausgleich durch Lars Stindl (26.) kann die erste Niederlage gegen Mainz seit über fünf Jahren nicht verhindern. Karim Onisiwo (10.) und der eingewechselte Kevin Stöger (86.) treffen früh und spät für die Gäste, die den Rückstand auf den Relegationsrang auf einen Punkt verkürzen können. Stöger hatte Mainz schon in der Vorwoche beim 2:2 in Leverkusen in der Nachspielzeit einen Punkt gerettet.

Stuttgart verschärft Kölner Abstiegssorgen

Der VfB Stuttgart erlebt hinter den Kulissen höchst turbulente Tage - feiert auf der Bundesliga-Bühne nun aber das lang ersehnte Erfolgserlebnis. Die Schwaben gewinnen beim 1. FC Köln mit 1:0 (0:0) und holen damit den zweiten Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen. Sasa Kalajdzic (49.) entscheidet eine insgesamt schwache Begegnung für den VfB, der mit dem Sieg einen Platz im Tabellenmittelfeld festigt. Der Abstand auf die Abstiegszone beträgt am 22. Spieltag elf Punkte. Die Kölner sind dagegen weiter mittendrin, nur drei Zähler trennen den FC vom Relegationsplatz.

Wolfsburg baut eigenen Rekord aus

Hinten seit 666 Minuten ohne Gegentor, vorne gnadenlos effektiv: Die Abwehrspezialisten des VfL Wolfsburg liegen weiterhin auf Champions-League-Kurs. Die Wölfe feiern im Freitags-Spiel durch ein müheloses 3:0 (1:0) bei Aufsteiger Arminia Bielefeld den elften Saisonsieg und bleiben auch im siebten Pflichtspiel in Serie ohne Gegentor - Vereinsrekord ausgebaut! Renato Steffen (29./47.) trifft vor und nach der Pause für die Wolfsburger, die mit erst zwei Niederlagen in der laufenden Bundesliga-Saison auf dem besten Weg sind, sich zum dritten Mal nach 2009/10 und 2015/16 für die Königsklasse zu qualifizieren. Maximilian Arnold (54.) sorgte nach knapp einer Stunde für das Endergebnis.

Der 22. Spieltag in Zahlen

Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Steffen (29.), 0:2 Steffen (47.), 0:3 Arnold (54.)

Eintracht Frankfurt - Bayern München 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 Kamada (12.), 2:0 Younes (35.), 2:1 Lewandowski (58.)

1. FC Köln - VfB Stuttgart 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Kalajdzic (49.)

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 1:2 (1:1)

Tore: Onisiwo (10.), Stindl (26.), Stöger (86.)

SC Freiburg - Union Berlin 0:1 (0:0)

Tor: Prömel (64.)

Schalke 04 - Borussia Dortmund 0:4 (0:2)

Tore: Sancho (42.), Haaland (45./79.), Guerreiro (60.)