Global 3000

Einsatz für Frauenrechte: Vermummte Miezen in Mexiko

Einsatz für Frauenrechte: In Mexiko kämpfen „Miezen“-Aktivistinnen für Selbstbestimmung. Hitze in Städten: Wie „Heat Officers“ in Santiago de Chile, Freetown und Athen für Abkühlung sorgen.