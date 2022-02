Einreise- und Corona-Regeln: Türkei

Weltkulturerbe: Die Hagia Sophia in Istanbul

Hagia Sophia wird wieder zur Moschee

Am 10. Juli 2020 hat das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei den Weg zur Nutzung der Hagia Sophia in Istanbul als Moschee freigemacht. Die Richter annullierten den Status des berühmten Bauwerks als Museum. Damit könnten rein rechtlich in der Hagia Sophia wieder religiöse Zeremonien stattfinden. Das Gericht folgt damit einem Wunsch von Regierungschef Recep Tayyip Erdogan.

Autorin/Autor: Heike Mund