euromaxx extratour

Eine Reisebloggerin zeigt ihr Madrid

Marcela de la Peña schreibt in "My little Madrid" über ihre Heimatstadt. In dieser Folge der Euromaxx-Extratour führt sie uns durch die spanische Hauptstadt und verrät ein paar Geheimtipps.

Video ansehen 04:27 Jetzt live 04:27 Min. Eine Reisebloggerin zeigt ihr Madrid

Marcela de la Peña zeigt die Impressionen der wichtigsten Sehenswürdigkeiten u.a. die Gran Via, der Königspalast und der Retiro-Park. Außerdem führt sie uns durch die berühmte Markthalle Mercado de San Miguel, die Einkaufsstraße Claudio Coello mit ihren kleinen Boutiquen, das Museum Reina Sofia, wo das Bild "Guernica" von Pablo Picasso hängt und das Fußballstadion von Real Madrid mit dazugehörigem Museum.

