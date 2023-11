Eine Reise am Mittelmeer - Ägypten

DW-Moderator Jaafar Abdul Karim ist nicht das erste Mal hier. Und wie immer überraschen ihn die starken Gegensätze, die die Gesellschaft prägen: konservative Werte prallen auf Modernität. Was das für Auswirkungen auf die Partnerwahl hat, erfährt er in Alexandria von Shaima Ali. Sie gründete die muslimische Dating-App "Hawaya". Die Reise führt ihn weiter nach Raʾs al-Barr in der Provinz Damiette, wo der Nil direkt ins Mittelmeer mündet. Hier gibt es noch eine weitere Besonderheit: Mit Manal Awad Mikhail ist seit 2018 das erste Mal eine koptische Christin an der Spitze einer Provinzverwaltung in Ägypten. Mit ihr spricht Jaafar über die Stärkung von Frauenrechten, die Konflikte zwischen Muslimen und Christen und die schwierige wirtschaftliche Situation des Landes. In Port Fouad begegnet der Moderator dem Architekten Mohamed Hasan. Eine historische Stadtführung steht auf dem Programm - und das per Fähre über den Suezkanal, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet. In der Hafenstadt Port Said liegt auch der Ursprung der Simsimiyya-Lieder. Traditionell spielen nur Männer das Saiteninstrument. Im Al Hawiyat Club ist das anders. Eman Hadoo und ihre Freundinnen haben die erste weibliche Simsimiyya-Gruppe gegründet. Nach Angaben des UNHCR leben in Ägypten mehr als 250.000 Geflüchtete - viele von ihnen aus dem Sudan. Jaafar Abdul Karim besucht Amira Al Masry. Die 22-Jährige startete 2019 die WANAS-Initiative, um sudanesische Kinder durch Kunst- und Theater-Workshops zu stärken und in die ägyptische Gesellschaft zu integrieren.