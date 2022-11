DW Nachrichten

Eine mutige Suppenköchin in Argentinien

In einem der ärmsten Viertel von Buenos Aires eröffnete Gladys Armando eine Suppenküche und sorgte in der Pandemie für ihre Nachbarn. Heute führen ihre Kinder sie weiter, im Andenken an ihre Mutter, die nach einer Corona-Infektion verstorben ist.