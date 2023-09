Vor 130 Jahren fuhr das erste Taxi

Neben Gesuchen für Milchlieferanten und Vertretern für Lumpen sorgte im September 1893 eine Anzeige im "Anhaltischen Staats-Anzeiger" für Aufsehen: "Motorwagen-Fahr-Verkehr" kündigte regelmäßige Fahrten von Dessau ins rund 15 km entfernte Wörlitz an. Der Fahrpreis damals: Eine Mark. Das erste Taxiunternehmen Deutschlands war geboren.

"Vorher sind Fuhrwerke oder Postkutschen gefahren", sagt der Leiter des Stadtarchivs Dessau, Frank Kreißler. Die Behörden hätten viele Bedenken gehabt. Friedrich Lutzmann, der Dessauer Schlosser, habe eine Anfrage an die Polizeiverwaltung stellen müssen. Die Behörden hätten mit hohen Auflagen reagiert: Nur Lutzmann selbst oder sein Kompagnon durften das Auto fahren. Er musste für alle Schäden haften, die möglicherweise durch sein Gefährt verursacht würden, bei Eintritt der Dunkelheit mussten zwei Wagenlaternen angeschaltet und bei Schnee geläutet werden. Im Stadtarchiv seien die entsprechenden Dokumente noch zu sehen.

Rund 120.000 Taxiunternehmen in Deutschland heute

Inzwischen gehören Taxis vor allem in den größeren Städten zum Stadtbild, wenn sie auch in den vergangenen Jahren zusehends in Konkurrenz mit privaten Fahranbietern wie Uber stehen. Im Jahr 2018 gab es laut Statistischem Bundesamt einen Höchststand von Taxiunternehmen in Deutschland: Mehr als 25.200 Unternehmen waren demnach registriert. Allerdings sank die Zahl anschließend deutlich. 2020 verzeichnete das Statistikamt rund 20.900 Taxiunternehmen, was in etwa dem Niveau von 2014 entspricht.

Moderne Zeiten: Fahrerloses Cruise Robotaxi in San Francisco Bild: Michael Ho Wai Lee/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance

Vor 130 Jahren war Friedrich Lutzmann in Dessau das erste Taxiunternehmen. Auf die Idee sei er wenige Monate zuvor im April 1893 gekommen, als ein erstes Auto durch Dessau fuhr, erklärt Stadtarchiv-Leiter Kreißler. Sofort habe Lutzmann, der als Bauschlosser gearbeitet habe, sich ein eigenes Auto besorgt. "Er war ein Tüftler, wie damals sehr viele", sagt Kreißler. "Es kamen die ersten motorisierten Gefährte und man hat versucht, diese ökonomisch zu nutzen."

"Fahrten waren 1893 zu teuer"

Lutzmann sei sehr früh mit seiner Entwicklung gewesen, aber auch an anderen Orten habe es ähnliche Entwicklungen gegeben. Dabei sei vermutlich schon nach wenigen Monaten Schluss gewesen mit dem motorisierten Taxiunternehmen. "Der Fahrverkehr war nicht sehr erfolgreich", sagt Kreißler. Die Fahrten seien auch zu teuer gewesen. Laut Umrechnung der Bundesbank entspricht eine Mark von 1893 heute knapp acht Euro. Wie früher wird auch heute wieder über einen Festpreis diskutiert. Vor gut zwei Wochen startete München als erste deutsche Stadt mit der Möglichkeit, Festpreise für Strecken zu vereinbaren.

Sechs Jahre nach den ersten Fahrten in Dessau erkennen die Gebrüder Opel, die damals noch Nähmaschinen und Fahrräder herstellen, das Potenzial des Autos und kaufen die Dessauer Motorwagenfabrik von Lutzmann im Jahr 1899. Der "Lutzmann" (s. Artikelbild) war schließlich das erste Auto von Opel, das in Rüsselsheim produziert wurde. Lutzmann scheidet nach nur zwei Jahren bei Opel aus dem Unternehmen aus. "Er hat als Techniker gedacht, nicht als Kaufmann", erklärt Historiker Kreißler.

Weil er sich vertraglich nicht mehr mit Autos beschäftigen darf, versucht Lutzmann sich in verschiedenen Bereichen, verarmt, lebt zeitweise in Brasilien und der Schweiz. Heute erinnert ein Grabstein in seiner Heimatstadt Dessau an den "Pionier des deutschen Kraftwagenbaus". Und während es 1893 nur einzelne Fahrgäste waren, schätzt der Bundesverband der Taxiunternehmen in Deutschland, dass kurz vor der Corona-Pandemie jährlich rund 445 Millionen Mal Menschen in Deutschland Taxi gefahren sind.