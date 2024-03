Der Feldhase ist in Deutschland nahezu überall verbreitet. Selbst in der Nähe urbaner Zentren findet er Nischen, in denen er überleben kann. Die positive Entwicklung der letzten Jahre dürfe allerdings nicht über den langfristigen Trend hinwegtäuschen, so Andreas Kinser von der Deutschen Wildtier Stiftung. "Wenn wir uns die letzten 50 Jahre anschauen, dann geht der Trend nach unten".