Eine Geschichte des Antisemitismus - Teil 4

1945, nach dem Untergang Nazideutschlands, als die Konzentrationslager nacheinander befreit werden, kommt der millionenfache Mord an Jüdinnen und Juden ans Licht. Diese Morde werden als Holocaust bezeichnet: "ganz verbrannt" meint dieses Wort im Griechischen. "Shoah", der hebräische Begriff für den Völkermord an etwa 6,3 Millionen europäischen Juden und Jüdinnen, bedeutet übersetzt "das große Unheil". Doch Antisemitismus bleibt in Europa bestehen. Im Pogrom von Kielce im Südosten Polens wurden am 4. Juli 1946 40 Menschen jüdischen Glaubens, Überlebende der Shoah, ermordet. Auslöser des Pogroms war die angebliche Entführung eines neunjährigen Jungen, Henryk Blaszczyk. In der Folge des Pogroms kam es zu einer Emigrationswelle aus Polen nach Deutschland und Frankreich. Nach der Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948 werden in arabischen Ländern jüdische Menschen, deren Vorfahren oft über tausend Jahre in diesen Ländern lebten, gezwungen, auszuwandern. Zurück bleibt ein Antisemitismus ohne Juden, für den sich niemand mehr zu schämen scheint. Der Vatikan setzt dem 2.000-jährigen Antijudaismus offiziell ein Ende. Antizionismus und Negationismus, also die Leugnung des Holocaust, werden zu neuen Ausdrucksformen des Antisemitismus. Mit dem 21. Jahrhundert beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte der Diskriminierung von Menschen jüdischen Glaubens. Noch nie zuvor wurde Judenfeindlichkeit so stark angeprangert, strafrechtlich verfolgt und verurteilt. Und doch ist die Feindschaft gegenüber Juden und Jüdinnen zurück: Antisemitismus ist heute sehr sichtbar, teils offen, teils verdeckt, sehr oft laut und tritt in unterschiedlichen neuen Erscheinungsformen auf.