Die Minenvergangenheit Svalbards ist allgegenwärtig, so wie auf diesem lebensgroßen Portrait in einem Hotel in Longyearbyen. Noch wird auf Svalbard hochwertige Kohle unter anderem für die deutsche Industrie abgebaut - in zwei Jahren soll jedoch die letzte Mine geschlossen werden. Das erste Saatgut wurde in einem alten Minenschacht gelagert, erst 2008 wurde der heutige Tresor errichtet.