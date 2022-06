Ein Picknick im Zeichen des Sonnenkönigs

Im Schlossgarten des Château de Vaux-Le-Vicomte in der Nähe von Paris können Gäste auf Zeitreise gehen. Bei einem Picknick wie zu Zeiten König Ludwigs XIV. verbringen sie den Tag in historischen Kostümen.

Hornist Felix Klieser: Der mit den Füßen spielt

Er spielt Konzerte auf aller Welt und hat bereits einen ECHO Klassik gewonnen. Doch den 31-jährigen Deutschen Felix Klieser zeichnet noch eine weitere Besonderheit aus: Er spielt mit den Zehen, nicht mit den Fingern.

Durchgefragt in: Luxemburg

Luxemburg ist eines der kleinsten Länder Europas. Die gleichnamige Hauptstadt wartet dennoch mit jeder Menge Kultur und Sehenswürdigkeiten auf. Einheimische verraten uns, was man unbedingt gesehen haben sollte.

Klein, aber würzig: Kapern von der Vulkaninsel Pantelleria

Die Knospen und Früchte des Kapernstrauchs geben vielen italienischen Gerichten eine besondere Würze. Sie wachsen dort, wo es besonders heiß ist - wie auf der italienischen Mittelmeerinsel Pantelleria.

Kulning in Schweden: Der Lockruf der Kühe

Um die Tiere am Abend von den weit entfernten Weiden zurückzurufen, hat sich in Skandinavien eine besondere Gesangstechnik entwickelt: Kulning. Die jahrhundertealte Tradition wird auch durch Konzerte am Leben erhalten.

