Ein neuer Marcos für die Philippinen?

Auf den Philippinen sind an diesem Montag mehr als 67 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Staatschef Rodrigo Duterte zu bestimmen. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Sohn von Ex-Diktator Ferdinand Marcos das Rennen machen wird. Bei Umfragen lag er jedenfalls deutlich vor seiner Rivalin, der derzeitigen Vizepräsidentin Leni Robredo.

Gewinnt Ferdinand Marcos Jr. tatsächlich die Wahl, so würde seine Familie 36 Jahre nach ihrer Vertreibung in den Malacañang-Palast in Manila zurückkehren. Politische Beobachter warnen, dass der südostasiatische Inselstaat unter der Führung des 64-Jährigen in eine noch autoritärere Richtung als zuletzt steuern könnte.

Wahlkampf mit Fakenews

"Bongbong", wie der Präsidentschaftsanwärter meistens genannt wird, setzte in seinem Wahlkampf vor allem auf Online-Medien. Dabei profitierte er von einer Flut falscher und irreführender Nachrichten - gerichtet an junge Philippiner, die keine persönlichen Erinnerungen an frühere Jahre haben. Auf Diskussionsrunden verzichtete er, um kritische Fragen zur Vergangenheit seiner Familie zu vermeiden. Das Marcos-Regime unter Ferdinand (1917-1989) und seiner exzentrischen Frau Imelda (92) machte einst mit Mord, Folter und dem spurlosen Verschwinden politischer Gegner von sich reden.

Imelda Marcos küsst Glassarkophag ihres Gatten (2006)

Marcos Jr. hat versprochen, die Philippinen zu einen, Arbeitsplätze zu schaffen und etwas gegen die steigenden Preise im Land zu tun. Einigkeit sei "der erste Schritt aus dieser Krise herauszukommen", sagte "Bongbong" beim Start seiner Kampagne im Februar. Profitiert hat er auch von einem Bündnis mit Sara Duterte, der Tochter des scheidenden Staatschefs. Sie kandidiert für das Amt der Vizepräsidentin. Zudem wird der Diktatorensohn von mächtigen Familien unterstützt, die in der philippinischen Politik über enormen Einfluss verfügen.

Insgesamt bewerben sich zehn Kandidaten um das Präsidentenamt. Die Wahl gewinnt, wer die meisten Stimmen auf sich vereint. Der Präsident der Philippinen wird für sechs Jahre gewählt, darf danach aber nicht mehr antreten. Duterte hatte den Wahltag zum Feiertag erklärt, damit möglichst viele Menschen an der Abstimmung teilnehmen können.

wa/fw (afp, dpa, epd)